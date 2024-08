Rheinmetall-Aktie: Da ist das Kaufsignal!

Die vergangenen Monate entpuppten sich für die Aktie von Rheinmetall und ihre Anleger als nervenzerreißende Geduldsprobe. Die Anteile notierten in einem hartnäckigen Abwärtstrend – aber stets verbunden mit der Hoffnung, dass sich dieser als Bullenflagge entpuppen könnte.

Diese Hoffnungen schienen noch vor zwei Wochen vor dem Aus zu stehen, die Aktie war erneut an einem wichtigen Widerstand gescheitert. Nun aber stellt sich nach einer in dieser Woche fulminanten Erholungsrallye völlig veränderte Ausgangslage dar.

Die Aktie hat am Donnerstag ein Kaufsignal generiert und kann hiervon auch am Freitag profitieren. Platzt jetzt endgültig der Knoten?

Erholungsrallye nach Rettung in letzter Sekunde

Durch den weltweiten Kurseinbruch zum Wochenauftakt hat auch die Aktie von Rheinmetall erhebliche Verluste erlitten. Die führten zwischenzeitlich zum Unterschreiten der Abwärtstrendunterkante und damit der bearishen Auflösung der Flaggenformation.

Die konnte aber in letzter Sekunde durch die Unterstützung bei 440 Euro verhindert werden. Dadurch kam es zum Rebound und einer Erholung an die wichtige Marke von 500 Euro. Diese konnte am Donnerstag angetrieben durch die finalen Zahlen zum abgelaufenen Quartal überwunden werden.

Aktie mit prozyklischem Kaufsignal

Der Anstieg über den Multiwiderstand, gebildet aus 500-Euro-Marke, der 50-Tage-Linie sowie der Abwärtstrendoberkante hat nun ein prozyklisches Kaufsignal generiert. Gelingt es Rheinmetall, den Kurs vom Freitagvormittag ins Wochenende zu bringen, ist ein Anstieg zunächst bis 550 Euro wahrscheinlich.

Erst für Kurse unterhalb von 500 Euro würde sich der Ausbruch als Fehlsignal entpuppen und die Aktie dürfte erneut ihren mittelfristigen Abwärtstrend wieder aufnehmen.

Technische Indikation konstruktiv

Danach sieht es allerdings nicht aus, denn trotz der 20-Prozent-Rallye seit dem Montagstief ist das Papier mit einem Relative-Stärke-Wert (RSI) von 63 Punkten auf Tagesbasis noch längst nicht überkauft. Außerdem hat der Trendstärkeindikator MACD das Vorzeichen gewechselt und zeigt damit einen Aufwärtstrend an.

Ermutigend ist außerdem, dass der RSI seinen Abwärtstrend verlassen konnte und der MACD selbst einen kurzfristigen Aufwärtstrend anzeigt. Der jüngste Kursanstieg der Aktie wird also durch eine gesunde technische Indikation gestützt und zeigt damit wenig Anzeichen für ein Fehlsignal.

Fazit: Die Weichen sind gestellt für weitere Kursgewinne

Mit dem nachhaltigen Anstieg über den Cluster-Widerstand bei 500 Euro hat die Aktie von Rheinmetall ein Kaufsignal generiert. Angesichts der gesunden technischen Indikation stehen die Chancen auf eine Fortsetzung der jüngsten Rallye bis mindestens 550 Euro gut.

Einen Strich durch die Rechnung könnte den Käufern nur noch ein plötzlicher Schwächeanfall vor dem Wochenende machen. Danach sieht es am Freitagvormittag jedoch nicht aus, auch da keine wichtigen Konjunkturdaten mehr anstehen.

Wer als Anleger sein Chance-Risiko-Verhältnis optimieren möchte, wirft ein Blick auf das von wallstreetONLINE empfohlene Discount-Zertifikat MG3SBD. Das liegt gegenüber seiner Erstempfehlung rund 4 Prozent im Plus und bietet die Chance auf weitere 18 Prozent, wenn sich Rheinmetall bis zum Fälligkeitstermin im Dezember auf 600 Euro verteuert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

