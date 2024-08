Kissigs Portfoliocheck: Prem Watsa fährt seinen Aktienbestand runter - vor allem Micron

Kissigs Portfoliocheck " nehme ich regelmäßig für das " In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.





In meinem 266. Portfoliocheck schaue ich wieder in das Depot von Prem Watsa, einem der erfolgreichsten Value Investoren der Welt, von dem die meisten Menschen noch nie gehört haben. Er gilt als der 'kanadische Warren Buffett' und kann auf spektakuläre Renditen verweisen: auf Sicht von 35 Jahren erzielte Watsa durchschnittlich 15,7 % pro Jahr.





Fairfax Financial die Geschicke und hält beinahe die Hälfte des Aktienkapitals. Damals lernte Watsa auch Francis Chou kennen, der ihm von Warren Buffetts außerordentlichen Erfolgen durch Investitionen auf Basis des 'Floats' der Versicherungsunternehmen von Seit 1985 leitet Prem Watsa beidie Geschicke und hält beinahe die Hälfte des Aktienkapitals. Damals lernte Watsa auch Francis Chou kennen, der ihm von Warren Buffetts außerordentlichen Erfolgen durch Investitionen auf Basis des 'Floats' der Versicherungsunternehmen von Berkshire Hathaway erzählte. Diesem überzeugenden Konzept folgte Watsa und baute die Strategie von Fairfax Financial auf dieser Praxis auf. Neben einem diszipliniertem 'Underwriting' in der Versicherungssparte legt er bei der Anlage von deren Vermögenswerten den Schwerpunkt auf einer konservativen Value-Investment-Philosophie; er investiert also auf einer Total-Return-Basis und auf lange Sicht.





Fairfax Financial ist eine Holdinggesellschaft, die über ihre Tochtergesellschaften im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung und Rückversicherung sowie der damit verbundenen Anlageverwaltung tätig ist. Die vierteljährlich über das 13F-Formular an die US-Börsenaufsicht SEC zu meldenden US-Aktienpositionen geben dabei nur einen kleinen Teil der gesamten Vermögenswerte von Fairfax Financial wider. Der Gesamtwert belief sich Ende März 2024 auf rund 63 Mrd. USD, wovon knapp 7,8 Mrd. USD auf Barmittel und kurzfristige Positionen entfielen. Das Aktienportfolio stand lediglich für 1,5 Mrd. USD. Zu den bedeutenden Anlagen, die nicht im 13F-Bericht enthalten sind, gehören Investitionen in Griechenland und Indien, wobei die griechischen Investments hauptsächlich aus einer 32%igen Beteiligung an der Eurobank bestehen. Weitere wichtige Beteiligungen sind ein 27%iger Anteil an Thomas Cook India, 54 % an Bangalore International Airport Ltd und 31 % an Quess Corp Ltd.





1. Quartal 2024 ist interessant: Obwohl der Gesamtwert von Fairfax Financial im letzten Quartal um 5 % zulegen konnte, sank sein Portfoliowert von zuletzt 1,47 Mrd. weiter auf 1,23 Mrd. USD. Das ist weniger Kurseinbrüchen geschuldet, als vielmehr der Tatsache, dass er erneut seinen Aktienbestand ausgedünnt hat. Auch hier folgt er seinem großen Vorbild Warren Buffett.



Die mit Abstand größte Auswirkung auf sein Portfolio hatte der Verkauf von vier Fünfteln seiner Micron-Aktien. Micron ist eines der größten Halbleiterunternehmen der Welt und hat sich auf Speicherchips spezialisiert. Im Gegenzug baute er vor allem seinen Anteil an Orla Mining aus, an der er Ende 2023 bereits knapp 12 % hielt; inzwischen sind es mehr als 17,5 %.



Doch auch der Blick in sein Aktien-Portfolio im 1. Quartal 2024 ist interessant: Obwohl der Gesamtwert von Fairfax Financial im letzten Quartal um 5 % zulegen konnte, sank sein Portfoliowert von zuletzt 1,47 Mrd. weiter auf 1,23 Mrd. USD. Das ist weniger Kurseinbrüchen geschuldet, als vielmehr der Tatsache, dass er erneut seinen Aktienbestand ausgedünnt hat. Auch hier folgt er seinem großen Vorbild Warren Buffett.

Die mit Abstand größte Auswirkung auf sein Portfolio hatte der Verkauf von vier Fünfteln seiner Micron-Aktien. Micron ist eines der größten Halbleiterunternehmen der Welt und hat sich auf Speicherchips spezialisiert. Im Gegenzug baute er vor allem seinen Anteil an Orla Mining aus, an der er Ende 2023 bereits knapp 12 % hielt; inzwischen sind es mehr als 17,5 %.

Watsas Turnoverrate lag bei 7 % und die drei größten Positionen stehen für rund 60 % von seinem Portfolio. Occidental Petroleum bleibt mit 32 % Gewichtung der Spitzenreiter, dahinter gab es einige Veränderungen. Es dominieren nun Energiewerte mit 33,7 % Anteil, während die zuvor lange Zeit führenden Technologiewerte mit 19,0 % auf den zweiten Platz verdrängt wurden. Basismaterialien stiegen mit 17,2 % auf den dritten Rang auf und überholten die Immobilienwerte deutlich, die es nur noch auf 9,5 % Gewichtung bringen. Finanzwerte folgen mit 6,6 % Depotanteil. Aber es gibt noch Einiges mehr zu entdecken...