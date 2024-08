Kurs-Rakete Palantir nimmt Rallye wieder auf – Kooperation mit Microsoft

Palantir, bekannt für seine Datenanalyse-Software und enge Regierungskooperationen, sieht in der Allianz mit Microsoft einen strategischen Zug, um seine Produkte wie Gotham, Foundry und Apollo in die Cloud-Umgebungen von Microsoft zu integrieren. Seit Jahresbeginn hat die Palantir-Aktie bereits 77 Prozent zugelegt.

Die Aktien von Palantir Technologies verzeichneten einen Anstieg um 11,3 Prozent im US-Handel am Donnerstag, nachdem das Unternehmen eine erweiterte Partnerschaft mit Microsoft bekannt gab. Ziel ist es, spezialisierte Cloud-, KI- und Analysefähigkeiten an US-Verteidigungs- und Nachrichtendienste zu verkaufen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft plant Palantir, als einer der ersten Nutzer des OpenAI-Service von Azure in den Cloud-Umgebungen "Secret" und "Top-Secret" von Microsoft zu nutzen. Dies markiert einen signifikanten Schritt in der Nutzung von KI im Verteidigungssektor, wobei spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, um den höchsten Geheimhaltungsstufen gerecht zu werden.

Anfang der Woche hatte Palantir seine Umsatzprognose für das laufende Jahr auf 2,74 bis 2,75 Milliarden US-Dollar angehoben, was die positive Dynamik des Unternehmens unterstreicht. Laut CEO Alex Karp habe das US-Regierungsgeschäft erstmalig die Umsatzmarke von einer Milliarde US-Dollar überschritten. "Das stellt einen Meilenstein dar, da wir kontinuierlich starke Kundenbeziehungen in all unseren Kernbranchen aufbauen", erklärte Karp.

Palantir scheint durch die strategische Partnerschaft und den Einsatz seiner KI-Technologie in sicherheitskritischen Bereichen, eine profitable Richtung eingeschlagen zu haben. Laut Microsoft bietet die Partnerschaft den US-Verteidigungs- und Geheimdiensten die Möglichkeit, maßgeschneiderte KI-Werkzeuge für Aktionspläne und Logistik zu entwickeln. "Es ist die erste integrierte Technologie-Suite ihrer Art, die speziell für den Bedarf der US-Regierung entwickelt wurde", teilte Microsoft mit.

Die Partnerschaft zwischen Palantir und Microsoft dürfte also nicht nur neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, sondern auch dazu beitragen, die Position beider Unternehmen im Bereich der hochsicheren KI-Anwendungen weiter zu stärken.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion