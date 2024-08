Cannabis-Aktien mit frischen Highs – was ist da los?

Cannabis-Aktien am Donnerstag stark gefragt

In einem ohnehin überaus starken Gesamtmarktumfeld, der US-Leitindex S&P 500 legte am Donnerstag um 2,3 Prozent, der Nasdaq 100 sogar um 3,1 Prozent zu, kletterten Cannabis-Aktien überdurchschnittlich stark.

Die Anteile von Canopy Growth verteuerten sich um 8,3 Prozent, die von Curaleaf um 5,9 Prozent und jene von Tilray um 5,7 Prozent, während der exklusiv auf US-Anbieter fokussierte Branchen-ETF AdvisorShares Pure US Cannabis sogar um 10,3 Prozent zulegte.

Ursache für die kräftigen Kursgewinne sind Wahlkampfaussagen von Präsidentschaftsanwärter Donald Trump. Eigentlich gelten die Republikaner überwiegend als Gegner der vor allem von Demokraten vorangetriebenen Legalisierungsbemühungen.

Donald Trump deutet Kursänderung an

Nun aber kündigte Trump auf einer Veranstaltung in Mar-a-Lago an, seinem privaten Golf Resort in Palm Beach, Florida, wo Cannabis zum Freizeitgebrauch bereits entkriminalisiert und frei verkäuflich ist, dass er seine Position überdenken könnte.

"Während wir Cannabis im gesamten Land Cannabis legalisieren, unabhängig davon, ob das eine gute oder schlechte Sache ist, wäre es schrecklich, wenn wir überall in unseren Gefängnissen Leute wegen etwas sitzen hätten, das legal ist", gab er zu bedenken.

Antwort auf Kamala Harris?

Die veränderte Position von Trump ließ unter den Anlegern von Cannabis-Aktien die Hoffnung aufkeimen, dass die Legalisierungsbemühungen auch unter seiner möglichen Regulierung fortgesetzt werden könnten.

Damit dürfte er auch darauf reagieren, dass sich die amtierende Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, wiederholt für die Legalisierung stark gemacht und Druck auf die Drogenaufsichtsbehörde DEA ausgeübt hat, Cannabis neu zu klassifizieren.

Fazit: Neue Legalisierungshoffnungen

Cannabis-Aktien verzeichneten am Donnerstag überdurchschnittlich starke Kursgewinne, nachdem Präsidentschaftskandidat Donald Trump einen Kurswechsel angedeutet hat.

Der ist politisch durchschaubar und nach der Anbiederung an Vertreter aus der Krypto-Branche bereits der zweite Versuch, sich neue, den Republikanern eigentlich wenig wohlgesonnene Wählergruppen zu erschließen.

Ungeachtet dessen könnte der Vorstoße neue Bewegung in die Legalisierung und die Aktien der Branche bringen. Wer sich hier als Anleger engagieren möchte, sollte das vor allem bei Tilray tun. Hier ist man dank eines starken Craft-Bier-Geschäftes der Profitabilität am nächsten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion