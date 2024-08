Palo Alto: Wachstumsstory bliebt intakt, sagt Analysehaus Jefferies

Die Aktie war nach den Earnings im Februar heftig korrigiert und das Kursniveau von Anfang des Jahres noch nicht wieder erreicht. Seit dem Marktbeben von vor einer Woche hat die Aktie bereits 15 Prozent an Boden gutmachen können.

Palo Alto Networks (PANW) bleibt laut dem Analysehaus Jefferies auf Kurs, um seine finanziellen Ziele zu erreichen, auch wenn das Unternehmen einigen Herausforderungen gegenübersteht. Die Aktie des führenden Anbieters von Cybersicherheitslösungen könnte laut Analyst Joseph Gallo in den kommenden Monaten weiter zulegen. Er sieht das Kursziel bei 365 US-Dollar – ein Potenzial von rund 10 Prozent.

Starkes Umsatzwachstum im Fokus

Palo Alto wird am 19. August seine Earnings für das abgelaufende Quartal vorstellen. Jefferies erwartet ein Umsatzwachstum von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch wenn die Erwartungen hoch sind, könnten sich einige Schwierigkeiten bemerkbar machen, da PANW zuletzt von großen Deals profitierte, die das Wachstum kurzfristig ankurbelten, so wie der 150 Millionen US-Dollar-schwere Vertrag mit United Health. Gallo betont jedoch, dass das Unternehmen trotz dieser Unsicherheiten gut positioniert ist, um in einem Markt, der von Konsolidierung geprägt ist, weiterhin zu expandieren.

Der Analyst sieht für das Geschäftsjahr 2025 ein gewisses Risiko bei der Marge des freien Cashflows, da PANW weiterhin mit den Herausforderungen im Hardwaregeschäft und Preisdruck zu kämpfen hat. Dennoch glaubt Gallo, dass das Unternehmen langfristig gut aufgestellt ist, insbesondere wenn man die zunehmende Bedeutung der Softwarelösungen und die geplante Margensteigerung ab dem Geschäftsjahr 2026 berücksichtigt.

Wichtige Kennzahlen im Blick

Besondere Aufmerksamkeit legt der Analyst auf das Wachstum der wiederkehrenden Umsätze (Annual Recurring Revenue), die Schätzungen zufolge im vergangenen Quartal um 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Diese Zahl unterstreicht die solide Position von PANW, auch in einem herausfordernden Marktumfeld. Sollte das Unternehmen diese Erwartungen erfüllen oder sogar übertreffen, könnte das den Kurs weiter beflügeln.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palo Alto Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,47 % und einem Kurs von 303,7EUR auf Tradegate (09. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.





