Ruhe bewahren – keine Panik

Es hatte sich so einiges angestaut an den Märkten, anders ist der Einbruch kaum zu interpretieren. Die geopolitische Lage ist angespannt, wir blicken gebannt auf den Nahen Ost und mögliche Reaktionen des Iran. Nicht vergessen ist der Krieg in der Ukraine, in dem Russland in der Vorwärtsbewegung zu sein scheint. Hinzu kommen pessimistisch stimmende wirtschaftliche Indikatoren, neben den notorisch schlechten Daten aus Deutschland zunehmend auch aus den USA, die sich bisher als resistent gegen den Abwärtstrend gezeigt hatten. Hinzu kamen einige enttäuschende Meldungen aus der Berichtssaison, nicht zuletzt den hochgelobten KI-Tech-Werten. Wie so oft, je höher die Erwartungen, desto größer die Enttäuschung und desto heftiger die Reaktion an der Börse. Und, nicht zuletzt, aber am wenigsten offensichtlich, dürften eine Reihe von – mutmaßlichen – Auflösungen von Carry Trades sein. Bei diesen Yen-Carry-Trades wird in Japan zu günstigen Zinsen Geld geliehen und dann in USD-Anleihen oder sogar in US-Tech-Aktien investiert. Nun hat die Bank of Japan die Zinsen erhöht, der Yen wurde gegenüber dem Dollar aufgewertet und damit werden die Kreditnehmer sowohl von der Zins- als auch von der Währungsseite in die Zange genommen. Um die Kreditlinien halten zu können, müssen liquide Aktiva verkauft werden.