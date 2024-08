Ist Gold jetzt wieder ein sicherer Hafen?

von Sven Weisenhaus

In Zeiten erhöhter Unsicherheit wird Gold als sicherer Hafen gewöhnlich stark nachgefragt. Ist das aktuell auch der Fall? Bei der chinesischen Zentralbank stand Gold jedenfalls zuletzt nicht mehr auf der Einkaufsliste. Die People's Bank of China (PBoC) hatte im Juni bereits den zweiten Monat in Folge keine Goldkäufe zur Aufstockung ihrer Reserven getätigt. Das geht zumindest aus offiziellen Daten hervor.

Goldpreis auf Rekordhoch

Ein Grund dafür könnte sein, dass der Goldpreis einfach zu stark gestiegen ist. Denn die Pause der PBoC begann ausgerechnet im Mai, als die Spot-Preise ein Rekordhoch erreichten. Dabei war Chinas Notenbank womöglich selbst (mit) dafür verantwortlich, dass es zu dem Preisanstieg des Edelmetalls gekommen war. Denn in den vorangegangenen 18 Monaten hatte die Zentralbank kontinuierlich Goldkäufe getätigt (neben anderen Notenbanken). Im Jahr 2023 war die PBoC laut Medienberichten sogar der größte offizielle Käufer, mit der umfangreichsten Nachfrage seit mindestens 1977.