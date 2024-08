Abverkauf als Chance?! Wie geht es mit dem Silberpreis weiter?

Die Situation ähnelt(e) der bei Kupfer. Auch Kupfer bekam die um sich greifende Verunsicherung (um den Begriff Panik zu vermeiden) deutlich zu spüren. Der Abverkauf bei Kupfer eröffnet im Bereich der Produzentenaktien nunmehr bereits Chancen. Lesen Sie hierzu den top-aktuellen PDF-Report „Nach dem Crash – 3 Kupferproduzenten für das Comeback“..

Kommen wir auf die aktuelle charttechnische Lage bei Silber zurück. Silber musste die wichtigen Preisbereiche um 29 US-Dollar, 28,6 US-Dollar und 28 US-Dollar aufgeben. Aus charttechnischer Sicht sind das herbe Rückschläge. Insofern war es eminent wichtig, dass es dem Silberpreis zumindest gelang, die zentrale Unterstützungszone 26,0 US-Dollar / 25,5 US-Dollar zu behaupten. Dieser Bereich wird derzeit zudem von der 200-Tage-Linie verstärkt. Einen Rücksetzer unter die 25,5 US-Dollar gilt es somit, unter allen Umständen zu vermeiden.

In den letzten Handelstagen setzte Silber zu einer Erholung an. Das Edelmetall eroberte bereits die 27 US-Dollar zurück. Die Rückkehr über die 27 US-Dollar ist durchaus wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen, obgleich damit noch nichts gewonnen ist. Für Silber muss es kurzfristig darum gehen, die 28 US-Dollar und die 29 US-Dollar zurückzuerobern.

Die Gold-Silber-Ratio

An dieser Stelle noch der gewohnte Blick auf die Gold-Silber-Ratio: Zum Zeitpunkt ihrer letzten Betrachtung lag die Gold-Silber-Ratio oberhalb von 78. Das war am 17. Juli. Aktuell notiert Gold bei 2.427 US-Dollar und Silber bei 27,5 US-Dollar. Entsprechend ist die Gold-Silber-Ratio deutlich auf über 88 gestiegen. Um das Ganze einzuordnen: In den vergangenen Monaten oszillierte die Ratio in einer Spanne von 80 bis 90. Als Langfristwert gilt 60. Gemessen an der Gold-Silber-Ratio hätte Silber damit im Vergleich zu Gold beachtliches Nachholpotenzial.

Fazit

Der Abverkauf kam oberhalb von 26 US-Dollar zum Stehen. Silber startete daraufhin eine Erholung, die aber noch ihre Relevanz unter Beweis stellen muss. Vor diesem Hintergrund wäre die Rückkehr über die 28 US-Dollar ein wichtiger Achtungserfolg. Sollte sich das Erholungsszenario mit einem Comeback oberhalb von 28 US-Dollar manifestieren, könnte es für Silber rasch in Richtung 29 US-Dollar und 30 US-Dollar gehen. Mit Blick auf die Unterseite gilt: Rücksetzer sollten tunlichst auf den Preisbereich 26,0 US-Dollar / 25,5 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte