Wachstumsmarkt Nr. 1: "Das nächste Jahrzehnt wird Indien gehören"

Während sich die chinesische Wirtschaft nach der Pandemie nur schleppend erholt, erlebt Indien ein beachtliches Wachstum, das auf robuste demografische und wirtschaftliche Bedingungen zurückzuführen ist. "Das letzte Jahrzehnt stand ganz im Zeichen Chinas, doch das kommende Jahrzehnt wird Indien gehören", erklärt Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management, gegenüber Reuters. "Man muss dorthin gehen, wo die demografischen und wirtschaftlichen Rückenwinde am stärksten sind."

Die größten multinationalen Konsumgüterkonzerne erwarten, dass der private Konsum sich in den kommenden Quartalen erholen und die Staatsausgaben weiter steigen werden. Laut Zahlen von GlobalData könnte der kombinierte Marktanteil der Top-Fünf-Unternehmen – Coca-Cola, Procter & Gamble, PepsiCo, Unilever und Reckitt – in Indien im Jahr 2023 auf 20,53 Prozent steigen, verglichen mit 19,27 Prozent im Jahr 2022. In China hingegen wird ein Rückgang des Marktanteils von 4,37 auf 4,30 Prozent erwartet.

Das Wachstum im bevölkerungsreichsten Land der Erde kommt sowohl aus städtischen als auch aus ländlichen Regionen, wobei ländliche Gebiete sogar leicht besser abschneiden. Die großen Konsumgüterproduzenten konnten in den vergangenen zwölf Monaten allesamt ihre Haushaltdurchdringung in Indien verbessern.

Und sie wollen weiter wachsen: PepsiCo hat kürzlich das Snack-Produkt "Kurkure Chaat Fills" auf den Markt gebracht, während Coca-Cola in verbesserte Verpackungen investiert hat, um die Haltbarkeit seiner Produkte zu verlängern. Nestlé plant, noch in diesem Jahr seine Premium-Kaffeemarke Nespresso in Indien einzuführen.

Diese Investitionsoffensive steht im krassen Gegensatz zu den stagnierenden Wachstumszahlen in China, wo Nestlé zuletzt schwache Verkaufszahlen meldeten. Die Schweizer machten in der Region Greater China im letzten Quartal weniger Umsatz und sprachen von einer "deutlich schwächer als erwarteten" wirtschaftlichen und konsumbezogenen Stimmung.

"China hat eine lange und ausgedehnte Covid-Phase durchlaufen, es gab sogar eine kurze Phase mit negativem Wachstum, und danach war das Wachstum sehr träge. Im Vergleich dazu scheint die Wachstumsrate in Indien, die sich um die 4 Prozent bewegt, ein gesundes Wachstum für schnelldrehende Konsumgüter insgesamt zu sein", so Kantar-Experte K Ramakrishnan gegenüber Reuters.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion