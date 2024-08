Allianz-Aktie: Kaufempfehlung mit 20% Kursziel – Wachstumsphase voraus!

Die Allianz-Aktie hat im bisherigen Jahr mit einem Plus von lediglich vier Prozent enttäuscht, während der Gesamtmarkt stark performte. Dennoch sieht der Berenberg-Analyst Michael Huttner das Unternehmen auf dem Weg zu einer Wachstumsphase, gestützt durch drei wesentliche Faktoren. Huttner empfiehlt die Allianz-Aktie als Kauf und setzt ein Kursziel von 309 Euro, was etwa 20 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt.

Erstens hebt sich die Allianz durch eine stärkere Preisgestaltung und höhere Margen in ihren Kernmärkten in Europa von der Konkurrenz ab. Besonders im Bereich der Sachversicherungen für Privatkunden erzielt die Allianz Spitzenwerte. In der Kfz-Versicherung in Deutschland liegt die Combined Ratio für 2023 bei 99 Prozent, was deutlich besser ist als die 113 Prozent des Marktfürers HUK-Coburg. Für das zweite Quartal 2024 wird eine weitere Verbesserung auf 96 Prozent erwartet, mit dem Ziel, für das gesamte Jahr 2024 eine Combined Ratio von 95 Prozent zu erreichen.