SMA Solar: Halbjahresbericht enttäuscht – Aktie auf Talfahrt!

Die Aktie von SMA Solar steht am Donnerstag unter Druck, nachdem das Unternehmen seinen Halbjahresbericht veröffentlicht hat, der nicht überzeugen konnte. In der Solarbranche herrscht weiterhin eine Krisenstimmung, die durch die Aussicht auf sinkende Zinsen und die Angst vor einem möglichen Wahlsieg Donald Trumps, der als Gegner erneuerbarer Energien gilt, verstärkt wird.

SMA Solar bezeichnete das erste Halbjahr 2024 als "solid", doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Der Umsatz fiel auf 759,3 Millionen Euro, was einem Rückgang von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der operative Gewinn (EBITDA) sank dramatisch um 36 Prozent auf 80,6 Millionen Euro. Ein negativer Cashflow von rund -203 Millionen Euro führte zu einem Rückgang der Nettoliquidität auf 65,7 Millionen Euro. Auch der Auftragsbestand ist stark geschrumpft: von 2,45 Milliarden Euro im Vorjahr auf nur noch 1,35 Milliarden Euro, was das nachlassende Interesse an Solarinvestitionen widerspiegelt.