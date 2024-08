Siemens-Aktie nach starken Quartalszahlen: Übertrifft Erwartungen deutlich!

Die Siemens-Aktie hat nach der Veröffentlichung starker Quartalszahlen am Donnerstag eine positive Entwicklung im DAX gezeigt. Im dritten Geschäftsquartal steigerte Siemens den Umsatz um vier Prozent auf 18,9 Milliarden Euro und erzielte einen Gewinn von 2,1 Milliarden Euro, was fast einer 50-prozentigen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Analysten, was zu einem Anstieg der Aktie um mehr als drei Prozent führte, nachdem sie zunächst Verluste verzeichnet hatte.

Gael de Bray von Deutsche Bank Research lobte die Ergebnisse ebenfalls und stellte fest, dass der Auftragseingang um drei Prozent über den Konsensprognosen lag. Der Umsatz stieg organisch um fünf Prozent, und die Marge im Industriegeschäft lag bei 16,5 Prozent, was eine Verbesserung um 100 Basispunkte darstellt. Die starke Leistung im Softwarebereich von Digital Industries wurde als Hauptfaktor für diese positive Entwicklung identifiziert.

Nicholas Green von Bernstein Research zeigte sich optimistisch und erwartete eine positive Marktreaktion auf die Ergebnisse. Er wies jedoch darauf hin, dass der Abbau von Lagerbeständen im Bereich Automation fortgesetzt wird und die Performance im Mobility-Segment im Vergleich zu hohen Vorjahreswerten gedämpft war. Trotz dieser Herausforderungen wurde die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 beibehalten.

Insgesamt pendelten die Siemens-Aktien am Donnerstag zwischen Verlusten und minimalen Gewinnen und gaben um 0,6 Prozent auf 155 Euro nach. Analysten bezeichneten den Quartalsbericht als solide, was angesichts der jüngsten Marktturbulenzen und der allgemeinen Unsicherheiten in der Branche als positiv gewertet wurde. Die Aufträge in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie blieben jedoch weiterhin hinter den Erwartungen zurück, was die Herausforderungen für Siemens und die Branche insgesamt verdeutlicht.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 157,2EUR auf Tradegate (09. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.