E.ON-Aktie: Analysten sehen Kaufchance trotz Markt-Abverkauf!

Erstens, trotz der bestehenden makroökonomischen Unsicherheiten bietet E.ONs Geschäftsmodell, das stark auf regulierte Netze fokussiert ist, einen soliden Schutz vor wirtschaftlichen Schwankungen. Das Unternehmen hat sich während der COVID-19-Pandemie und der Energiekrise als widerstandsfähig erwiesen, was die Stabilität der Aktie unterstreicht.

Der jüngste Abverkauf an den Aktienmärkten hat auch den Energieversorger E.ON getroffen, doch Analysten der Berenberg Bank sehen in der aktuellen Situation eine attraktive Kaufgelegenheit. Andrew Fisher, Analyst bei Berenberg, hebt hervor, dass die E.ON-Aktie derzeit unterbewertet ist und das Potenzial für eine deutliche Erholung bietet. Dies begründet er mit drei wesentlichen Faktoren.

Zweitens könnte eine bevorstehende Zinssenkung den Aktienkurs von E.ON positiv beeinflussen. Fisher betont, dass die erwarteten Renditen des Unternehmens bis 2028/29 festgelegt sind und von einer Zinssenkung profitieren könnten, was die Attraktivität der Aktie weiter steigert.

Drittens sieht Fisher langfristige Wachstumschancen, die sich aus den erheblichen Investitionen in die europäischen Stromnetze ergeben. In Deutschland, wo E.ON mit einem Marktanteil von 32 Prozent der größte Betreiber ist, erwartet die Bundesnetzagentur bis 2033 Investitionen von 110 Milliarden Euro in den Ausbau des Verteilnetzes. Weitere 90 Milliarden Euro sollen bis 2045 folgen. Diese Investitionen bilden die Grundlage für ein erwartetes Wachstum der regulierten Vermögenswerte um 10 Prozent sowie ein prognostiziertes jährliches Wachstum des Gewinns je Aktie um 6 Prozent und der Dividende um bis zu 5 Prozent zwischen 2023 und 2028.

Obwohl die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 voraussichtlich niedriger ausfallen werden als im Vorjahr, sieht Fisher E.ON auf einem soliden Weg, seine Ziele für 2024 und 2028 zu erreichen. Vor diesem Hintergrund bekräftigt Berenberg sein „Kauf“-Rating für die E.ON-Aktie mit einem Kursziel von 15,90 Euro. Anleger, die von einer potenziellen Erholung profitieren möchten, sollten die aktuelle Marktsituation nutzen, um ihre Positionen aufzustocken.

Zusätzlich hat das US-Analysehaus Bernstein Research das Kursziel für E.ON von 14 auf 15 Euro angehoben und die Aktie von „Market-Perform“ auf „Outperform“ hochgestuft. Analystin Deepa Venkateswaran hebt hervor, dass die Bewertung der Aktien, ein sich verbesserndes regulatorisches Umfeld und starkes Netzwerkwachstum für die Papiere sprechen.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 12,26EUR auf Tradegate (09. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.