Tourismus unter Druck: Kreta-Brand, FTI-Insolvenz und Tui Cruises Urteil!

Zunächst gelang es der griechischen Feuerwehr, einen großen Brand auf der beliebten Ferieninsel Kreta unter Kontrolle zu bringen. Der Brand, der sich aus dem gebirgigen Hinterland südlich der Hafenstadt Rethymno in Richtung der Ortschaft Tymbaki ausbreitete, bedrohte zahlreiche Touristen, die dort ihren Urlaub verbringen. Dank des Einsatzes von Hubschraubern und Flugzeugen konnte die Feuerwehr die Flammen eindämmen. Glücklicherweise wurden keine Menschen verletzt, jedoch mussten zwei Dörfer evakuiert werden, und Hunderte von Olivenbäumen wurden zerstört. Die Brandgefahr bleibt aufgrund starker Winde in der Region weiterhin hoch.

In den letzten Tagen gab es mehrere bedeutende Entwicklungen in der Tourismus- und Umweltbranche, die sowohl lokale als auch internationale Auswirkungen haben.

Parallel dazu gibt es Neuigkeiten zur Insolvenz des deutschen Reiseveranstalters FTI. Knapp zehn Wochen nach der Pleite können betroffene Kunden nun mit Entschädigungen rechnen. Der Deutsche Reisesicherungsfonds (DRSF) hat den Erstattungsprozess für mehr als 215.000 abgesagte Pauschalreisen sowie für 60.000 Reisende, die zum Zeitpunkt der Insolvenz bereits im Urlaub waren, gestartet. Das Erstattungsvolumen wird auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag geschätzt. Die betroffenen Kunden werden kontaktiert und können ihre Erstattungsanträge online stellen. Die meisten Erstattungen sollen bis zum Herbst erfolgen.

In einem weiteren wichtigen Fall hat das Landgericht Hamburg der Kreuzfahrtreederei Tui Cruises eine irreführende Formulierung in ihrer klimabezogenen Werbung untersagt. Die Aussage "2050 Dekarbonisierter Kreuzfahrtbetrieb (Net-zero)" wurde als mehrdeutig und damit irreführend eingestuft. Das Gericht betonte, dass an umweltbezogene Werbung hohe Anforderungen an Klarheit und Eindeutigkeit gestellt werden müssen. Tui Cruises hat bereits angekündigt, die entsprechenden Informationen auf ihrer Website angepasst zu haben und prüft, ob sie gegen das Urteil Berufung einlegen werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklungen auf Kreta und die Insolvenz von FTI die Herausforderungen und Risiken im Tourismussektor verdeutlichen, während das Urteil gegen Tui Cruises die Notwendigkeit einer transparenten und verantwortungsvollen Kommunikation im Bereich der Umweltstandards unterstreicht. Diese Ereignisse könnten weitreichende Auswirkungen auf die Branche und das Vertrauen der Verbraucher haben.

