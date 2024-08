Lanxess überrascht Anleger: EBITDA sprunghaft gestiegen trotz Umsatzrückgang!

Die endgültigen Quartalszahlen des Chemiekonzerns Lanxess haben am Freitag die Anleger positiv überrascht. Im zweiten Quartal 2023 fiel der Umsatz um 5,6 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro, was auf die Weitergabe niedrigerer Rohstoff- und Energiekosten an die Kunden zurückzuführen ist. Trotz des Umsatzrückgangs konnte Lanxess das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um fast 70 Prozent auf 181 Millionen Euro steigern. Dies gelang durch erhebliche Kosteneinsparungen und eine verbesserte Auslastung der Produktionsanlagen.

Das Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäften verbesserte sich auf minus 16 Millionen Euro, im Vergleich zu einem Verlust von 145 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung zeigt, dass das Unternehmen auf einem stabilen Kurs ist. Die Aktie reagierte vor dem Xetra-Start mit einem Anstieg von 2,4 Prozent auf den Quartalsbericht, nachdem sie seit Jahresbeginn um mehr als 20 Prozent gefallen war.