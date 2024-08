Rheinmetall-Aktien steigen: Positive Quartalszahlen und Kaufempfehlungen!

Die US-Bank JPMorgan hat Rheinmetall ebenfalls auf "Overweight" mit einem Kursziel von 680 Euro eingestuft. Analyst David Perry lobte die Stärke des zweiten Quartals und sieht in der aktuellen Kurssituation eine gute Kaufgelegenheit. Diese positiven Einschätzungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die geopolitischen Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg, die Nachfrage nach Rüstungsgütern anheizen.

Die aktuellen Quartalszahlen von Rheinmetall haben am Markt für positive Reaktionen gesorgt. Am Donnerstag stiegen die Aktien des Rüstungskonzerns um 1,2 Prozent auf etwa 500 Euro, nachdem sie zwischenzeitlich fast 508 Euro erreicht hatten. Diese Kursbewegung könnte das Ende eines seit April andauernden Abwärtstrends signalisieren. Analyst George McWhirter von der Berenberg Bank bezeichnete die neuen Informationen als ermutigend, insbesondere den besseren als erwarteten freien Barmittelfluss und die bekräftigte Prognose für den Auftragseingang von 40 Milliarden Euro. Er empfiehlt den Kauf der Aktien mit einem Kursziel von 590 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial verspricht.

In den Diskussionen um die Verteidigungsausgaben Deutschlands wird jedoch auch Kritik laut. Einige Investoren äußern Bedenken, dass die Bundesregierung trotz der erhöhten Bedrohungslage nicht ausreichend in die Bundeswehr investiert. Es wird befürchtet, dass die versprochenen Ausgaben für Verteidigung nicht eingehalten werden, was die zukünftige Entwicklung von Unternehmen wie Rheinmetall beeinträchtigen könnte. Ein Investor kommentierte, dass die Bundeswehr unter einem Mangel an Fachkräften und marodem Material leidet, während gleichzeitig soziale Ausgaben steigen.

Trotz dieser Bedenken bleibt ein Teil der Anleger optimistisch. Sie sehen in den Auftragsbeständen und den zukünftigen Potenzialen von Rheinmetall einen Kurskorridor zwischen 700 und 1.000 Euro innerhalb der nächsten zwei Jahre. Zudem wurden im Rahmen eines Conference Calls von Rheinmetall positive Ausblicke auf die Margen und mögliche Aktienrückkäufe kommuniziert, was das Vertrauen in die Aktie weiter stärkt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Marktreaktionen auf die Quartalszahlen von Rheinmetall überwiegend positiv sind, während gleichzeitig die geopolitischen und politischen Rahmenbedingungen weiterhin für Unsicherheiten sorgen.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,13 % und einem Kurs von 536,6EUR auf Tradegate (09. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.