Thyssenkrupp Steel: Restrukturierung und Stellenabbau – Was kommt jetzt?

Bei Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), dem größten Stahlerzeuger Deutschlands, steht eine grundlegende Neuaufstellung an, über die der Aufsichtsrat am Freitag beraten wird. Unter der Leitung von Sigmar Gabriel wird ein noch unveröffentlichtes Restrukturierungsprogramm diskutiert, das in den letzten Monaten vom Management entwickelt wurde. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Sparte zu erhöhen, die vor einer Verselbstständigung steht. Dazu ist eine signifikante Reduzierung der Produktionskapazitäten von derzeit 11,5 Millionen Tonnen auf 9,0 bis 9,5 Millionen Tonnen pro Jahr geplant, was auch mit einem Stellenabbau einhergehen wird. Betriebsbedingte Kündigungen sollen jedoch ausgeschlossen werden.

In der Stahlsparte sind rund 27.000 Mitarbeiter beschäftigt, davon 13.000 in Duisburg. Eine Beschäftigungsgarantie gilt bis Ende März 2026. Thyssenkrupp-Chef Miguel López hat die Notwendigkeit der Neuaufstellung mit einer schwachen Nachfrage, hohen Energiekosten, Überkapazitäten und Billigimporten aus Asien begründet. Zudem steht die gesamte Stahlindustrie vor einem grundlegenden Wandel hin zu klimaneutraler Stahlerzeugung, was erhebliche Investitionen erfordert.