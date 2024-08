Ölpreise steigen: Geopolitische Spannungen und Diplomatie im Fokus!

Die Ölpreise haben in den letzten Tagen eine volatile Entwicklung durchlaufen, die sowohl durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten als auch durch wirtschaftliche Faktoren beeinflusst wird. Am Donnerstag stiegen die Preise für Rohöl leicht an, nachdem sie am Vortag eine Erholung verzeichnet hatten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 78,52 US-Dollar, was einem Anstieg von 19 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 37 Cent auf 75,60 Dollar zu.

Die angespannte Lage im Nahen Osten, insbesondere die Drohungen des Iran und seiner Verbündeten gegen Israel, hat die Märkte in Alarmbereitschaft versetzt. Israel hat seinerseits mit verheerenden Konsequenzen gedroht, was die Unsicherheit in der Region weiter verstärkt. Trotz dieser Spannungen gibt es Berichte über diplomatische Bemühungen, die möglicherweise eine Eskalation des Konflikts verhindern könnten. Laut der "Washington Post" zeigen sich Beamte des Weißen Hauses optimistisch, dass der Iran seine aggressive Haltung überdenken könnte.