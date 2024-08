Munich Re übertrifft Erwartungen: Aktien steigen nach starken Quartalszahlen!

Die Aktien von Munich Re haben am Donnerstag vorbörslich von den veröffentlichten Quartalszahlen profitiert und notierten auf der Handelsplattform Tradegate 1,7 Prozent über dem Xetra-Schluss des Vortages. Der weltgrößte Rückversicherer meldete für das zweite Quartal ein starkes Ergebnis, das die Erwartungen der Analysten übertraf. Philip Kett vom Analysehaus Jefferies hob hervor, dass der Gewinn erneut stark ausgefallen sei und die Solvabilität im Rahmen der Erwartungen lag. Dies könnte der Grund dafür sein, dass Munich Re die Zahlen nicht vorzeitig veröffentlicht hat.

Trotz des positiven Ergebnisses bleibt das Unternehmen bei seiner Gewinnprognose für das Gesamtjahr vorsichtig. Konzernchef Joachim Wenning erklärte, dass das Gewinnziel von 5,0 Milliarden Euro unverändert bleibt, jedoch die Chancen, dieses Ziel zu erreichen oder sogar zu übertreffen, durch das starke Halbjahresergebnis gestiegen sind. In den ersten sechs Monaten des Jahres erzielte Munich Re einen Gewinn von 3,76 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Analysten hatten jedoch nicht mit einer Erhöhung des Gewinnziels gerechnet, insbesondere aufgrund der Risiken, die mit der bevorstehenden Hurrikan-Saison in den USA verbunden sind.