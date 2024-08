Dürr erzielt Rekordaufträge: Optimismus trotz Automobilindustrie-Schwäche!

Im gleichen Zeitraum stieg der Umsatz um knapp 6 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel jedoch um 2,6 Prozent auf 60,9 Millionen Euro, was auf Kaufpreisabschreibungen im Zusammenhang mit der Übernahme von BBS Automation zurückzuführen ist. Trotz dieser Rückgänge übertraf das Ergebnis die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn sank auf 19,1 Millionen Euro, was im Vergleich zu 37,7 Millionen Euro im Vorjahr einen deutlichen Rückgang darstellt, bedingt durch höhere Zinskosten.

Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr hat im zweiten Quartal 2023 trotz der anhaltenden Schwäche in der Automobilindustrie Rekordaufträge verzeichnet. Die Bestellungen beliefen sich auf 1,3 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies stellt einen Rekordwert für das erste Halbjahr dar. Ein wesentlicher Faktor für das Wachstum war die Übernahme des Automatisierungstechnikunternehmens BBS Automation, die im zweiten Halbjahr 2022 abgeschlossen wurde. Dürr-Chef Jochen Weyrauch zeigt sich optimistisch und peilt für das Gesamtjahr einen Auftragseingang zwischen 4,6 und 5,0 Milliarden Euro an.

Die operative Marge blieb im zweiten Quartal stabiler als befürchtet, und das Management rechnet mit einer Umsatzbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte. Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich der Auftragseingänge, insbesondere aus der Automobilindustrie, was Dürr ermöglichen könnte, wählerischer bei der Auftragsannahme zu sein und somit die Margen zu verbessern. Die Aktie von Dürr erholte sich nach einem Rückgang in den vorherigen Monaten und stieg um 9,7 Prozent auf 21,14 Euro.

Für das Gesamtjahr bestätigt das Management die Prognosen für Umsatz und Marge. Die Zielspanne für die bereinigte EBIT-Marge liegt zwischen 4,5 und 6,0 Prozent, wobei eine höhere Marge in der zweiten Jahreshälfte als in der ersten erwartet wird. Nach Steuern rechnet Dürr weiterhin mit einem Gewinn zwischen 90 und 150 Millionen Euro. Trotz der Herausforderungen in der Branche zeigt sich das Unternehmen robust und gut positioniert, um von zukünftigen Marktchancen zu profitieren.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,94 % und einem Kurs von 20,02EUR auf Tradegate (09. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.