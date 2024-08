Jungheinrich überrascht Analysten: Quartalszahlen besser als erwartet!

Lars Brzoska, der CEO von Jungheinrich, betonte, dass die anhaltend schwache Entwicklung der deutschen Wirtschaft in den ersten sechs Monaten des Jahres spürbare Auswirkungen auf das Unternehmen hatte. Trotz dieser Herausforderungen bestätigte Brzoska die Jahresziele für 2024, die einen Umsatz zwischen 5,3 und 5,9 Milliarden Euro vorsehen. Der operative Gewinn, gemessen in Prozent vor Zinsen und Steuern, soll zwischen 7,6 und 8,4 Prozent liegen.

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat im zweiten Quartal 2024 trotz eines Rückgangs der Geschäftszahlen besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Laut einer Mitteilung des Unternehmens aus Hamburg sank der Umsatz um 1,4 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund steigender Kosten durch Tarifabschlüsse und Personalaufbau zu betrachten, die Jungheinrich nicht vollständig kompensieren konnte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel um 2,3 Prozent auf 113 Millionen Euro. Analysten von Bloomberg hatten jedoch mit noch stärkeren Rückgängen gerechnet, was die Ergebnisse in einem positiveren Licht erscheinen lässt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen auf "Outperform" belassen und ein Kursziel von 45 Euro festgelegt. Analyst Philippe Lorrain stellte fest, dass das Unternehmen die Erwartungen mit dem operativen Ergebnis leicht übertroffen hat und der Jahresausblick bestätigt wurde. Die Resultate wurden als solide bewertet und stünden im Einklang mit den Unternehmensprognosen. Der Auftragseingang war zwar etwas schwächer, jedoch sei dies nach den jüngsten Ergebnissen des Wettbewerbers Kion nicht überraschend gewesen.

Insgesamt zeigt Jungheinrichs Leistung im zweiten Quartal, dass das Unternehmen trotz der Herausforderungen, die durch die wirtschaftliche Lage in Deutschland bedingt sind, in der Lage ist, seine Ziele zu halten und die Erwartungen der Analysten zu übertreffen. Die Bestätigung der Jahresziele und die positive Einschätzung durch Bernstein Research könnten das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärken.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 28,36EUR auf Tradegate (09. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.