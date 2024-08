OHB SE: Umsatz steigt, aber operative Ergebnisse sinken – Ein Blick auf Q2 2024

Die OHB SE hat am 8. August 2024 ihren 6-Monats-Zwischenbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Der Konzern verzeichnete eine Gesamtleistung von 470,5 Millionen Euro, was einem Anstieg von 3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (456,6 Millionen Euro). Trotz dieser positiven Entwicklung sank das operative Ergebnis (EBITDA) auf 34,3 Millionen Euro, nach 44,1 Millionen Euro im Vorjahr. Die EBITDA-Marge fiel von 9,7 % auf 7,3 %. Auch das EBIT reduzierte sich auf 15,8 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 3,4 % entspricht, im Vergleich zu 5,7 % im Vorjahr.

Im Segment SPACE SYSTEMS konnte OHB im zweiten Quartal 2024 zwei Galileo-Navigationssatelliten erfolgreich starten, was den ersten Start seit 2021 darstellt. Weitere Starts sind für den Rest des Jahres geplant. Im AEROSPACE-Segment wurde eine „Authorization to Proceed“ im Ariane-6-Programm unterzeichnet, was eine Stabilisierung der Auslastung bedeutet. Zudem wurden Fortschritte bei der Entwicklung des Microlaunchers RFA ONE erzielt, dessen Erststart ebenfalls für 2024 geplant ist.

Ein bedeutendes Ereignis für die OHB SE ist das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Orchid Lux HoldCo S.à r.l., dessen Abschluss im Sommer 2024 erwartet wird. Derzeit steht nur noch die investitionskontrollrechtliche Genehmigung des Königreichs Belgien aus. Der Vorstand zeigt sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens.

Insgesamt spiegelt der Bericht eine gemischte Leistung wider, mit stabilen Aufträgen und Fortschritten in den Projekten, jedoch auch einem Rückgang der operativen Ergebnisse. Analysten bleiben aufmerksam auf die Entwicklungen rund um die Übernahme und die Genehmigungen, die für die zukünftige Strategie von OHB entscheidend sein könnten.

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 43,90EUR auf Tradegate (09. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.