Westwing: Starkes Wachstum und neue Strategien für 2024 im E-Commerce!

Im zweiten Quartal 2024 hat die Westwing Group SE, Europas führender Anbieter im Bereich Beautiful Living E-Commerce, ihr Wachstum fortgesetzt und bedeutende Fortschritte in der Umsetzung ihres 3-Stufen-Plans zur Realisierung des vollen Wertpotenzials erzielt. Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg um 5 % auf 114 Millionen Euro, während der Umsatz um 4 % auf 106 Millionen Euro anstieg. Dies wurde durch einen Anstieg des durchschnittlichen Warenkorbs um 11 % auf 198 Euro sowie durch eine 2 %ige Zunahme der aktiven Kunden auf 1,28 Millionen unterstützt.

Das bereinigte EBITDA belief sich auf 4 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 3,7 % entspricht. Diese Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte gesunken, was auf erhöhte Investitionen in die Markenbekanntheit zurückzuführen ist. Dennoch konnte Westwing den Anteil der margenstarken Westwing Collection auf 53 % des GMV steigern, was einen Anstieg von 7 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Deckungsbeitrag verbesserte sich um 2 Prozentpunkte auf 31 %.