Stratec erreicht Wachstumsziele: Umsatz steigt trotz Herausforderungen!

Der Diagnostikspezialist Stratec hat im zweiten Quartal 2024 seine Wachstumsziele erreicht und zeigt sich optimistisch hinsichtlich der Jahresprognosen. Im Zeitraum von April bis Juni stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um über 5 Prozent auf 68,2 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT verdoppelte sich auf knapp 6,6 Millionen Euro, was einer Marge von 9,6 Prozent entspricht. Für das erste Halbjahr 2024 ergibt sich ein Umsatz von 119,1 Millionen Euro, was einem Rückgang von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die EBIT-Marge verbesserte sich jedoch auf 8,2 Prozent, was auf erfolgreiche Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung zurückzuführen ist.

Stratec hatte bereits im ersten Quartal eine Belebung im Geschäft für das zweite Quartal angekündigt. Diese wurde nun bestätigt, wobei der Lagerbestandsabbau bei den Kunden in der finalen Phase ist. Dennoch bleibt die Nachfrage im Bereich molekulardiagnostischer Systeme aufgrund von Nachwirkungen der Corona-Pandemie gedämpft. Geplante Systemauslieferungen für Juni wurden auf die zweite Jahreshälfte verschoben.