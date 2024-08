Volatile Woche für deutsche Staatsanleihen: Märkte reagieren auf US-Daten!

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben in der vergangenen Woche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die von Unsicherheiten an den Finanzmärkten geprägt war. Am Mittwoch stiegen die Kurse nach vorherigen Verlusten, wobei der Euro-Bund-Future um 0,40 Prozent auf 134,61 Punkte zulegte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,22 Prozent. Händler berichteten von einer angespannten Marktlage, die durch die schwankenden US-Aktienmärkte verstärkt wurde. Insbesondere die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten hatten Besorgnis über eine mögliche wirtschaftliche Abschwächung ausgelöst, was sich negativ auf die Aktienmärkte auswirkte.

Am Donnerstag gaben die deutschen Staatsanleihen jedoch wieder nach, nachdem positive Arbeitsmarktdaten aus den USA die Anleihekurse belasteten. Der Euro-Bund-Future sank um 0,05 Prozent auf 134,10 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,27 Prozent anstieg. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA waren überraschend gesunken, was die Sorgen um eine Rezession dämpfte und zu einem Rückgang der Nachfrage nach als sicher geltenden Staatsanleihen führte. Analysten wiesen darauf hin, dass die Erstanträge eher auf eine leichte Verlangsamung der Wirtschaft hindeuten, jedoch eine weitere Abschwächung des Arbeitsmarktes erwartet wird.

Am Freitag stabilisierten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen wieder leicht. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,15 Prozent auf 134,35 Punkte, und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,24 Prozent. Inflationsdaten aus Deutschland, die eine leichte Erhöhung der Jahresrate von 2,2 auf 2,3 Prozent zeigten, hatten keinen nennenswerten Einfluss auf die Märkte. Auch in den USA wurden am Nachmittag keine bedeutenden Konjunkturdaten veröffentlicht, was zu einer Beruhigung der Lage beitrug.

Insgesamt zeigt die Woche, dass die Märkte stark auf US-Makrodaten reagieren und die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung in den USA die Kurse deutscher Staatsanleihen beeinflusst. Die Anleger scheinen vorsichtig zu sein, während sie die Entwicklungen in der US-Wirtschaft und deren Auswirkungen auf die globalen Märkte beobachten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 134,5EUR auf Eurex (09. August 2024, 22:03 Uhr) gehandelt.