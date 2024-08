Ströer übertrifft Erwartungen: Aktienkurs steigt nach starken Quartalszahlen!

Ströer, der deutsche Werbekonzern, hat am Donnerstag nach der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet. Im frühen Handel stiegen die Aktien um 1,7 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Anleger optimistisch auf die Ergebnisse reagierten. Analyst Marcus Diebel von JPMorgan betonte, dass Ströer die Erwartungen übertroffen habe, insbesondere im Bereich der Außenwerbung, wo das Unternehmen weiterhin Marktanteile gewinnen konnte. Die starken Cashflow-Kennzahlen wurden ebenfalls hervorgehoben, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens stärkt.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Ströer nach den Zahlen auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 80 Euro festgelegt. Analyst Jörg Frey merkte jedoch an, dass die Schwäche von Asambeauty, einer Tochtergesellschaft von Ströer, die ansonsten starken Ergebnisse des zweiten Quartals etwas überschattet habe. Die Erwartungen an einen möglichen Verkauf dieser Sparte sind hoch, was die Marktteilnehmer zusätzlich beschäftigt.