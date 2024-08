USA senken Arbeitslosenzahlen – Deutschland kämpft gegen Insolvenzwelle!

In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker als erwartet gesunken. Laut dem Arbeitsministerium in Washington fiel die Zahl um 17.000 auf 233.000 Anträge, während Volkswirte lediglich mit einem Rückgang auf 240.000 gerechnet hatten. Diese positive Entwicklung könnte auf eine stabilere Arbeitsmarktlage hindeuten.

In Deutschland hingegen zeigen die Insolvenzzahlen einen besorgniserregenden Trend. Das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) berichtete, dass die Unternehmenspleiten im Juli um ein Drittel auf 1.406 gestiegen sind, was den höchsten Stand seit etwa zehn Jahren darstellt. Besonders betroffen ist die Industrie, wo die Zahl der Insolvenzen von 100 im Juni auf 145 im Juli angestiegen ist. Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf fast 10.000 Arbeitsplätze in den größten 10 Prozent der betroffenen Unternehmen.