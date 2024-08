RHÖN-KLINIKUM AG: Umsatz und Gewinn steigen – positive Halbjahresbilanz 2024!

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat im ersten Halbjahr 2024 eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnet, die sich in einem Umsatzplus von 6,5 % auf 775,5 Millionen Euro niederschlägt, verglichen mit 728,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Konzerngewinn stieg sogar um 68,9 % auf 20,6 Millionen Euro, während im ersten Halbjahr 2023 noch 12,2 Millionen Euro erzielt wurden. In den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren der RHÖN-KLINIKUM AG wurden von Januar bis Juni 2024 insgesamt 463.111 Patienten behandelt, was einem Anstieg von 3,8 % im Vergleich zu 446.022 Patienten im Vorjahr entspricht.

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) erhöhte sich auf 49,1 Millionen Euro, gegenüber 45,2 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2023. Allerdings stieg der Materialaufwand auf 266,2 Millionen Euro, was auf erhöhte Bezugspreise und die Erbringung kostenintensiver Leistungen zurückzuführen ist.