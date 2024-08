Ich habe für jede Goldmedaille für Deutschland 5 Euro gespendet,

DAX – Nur zögerliche Erholung, ist das ein Keil?

Eine Korrektur im Aufwärtstrend ist nicht ungewöhnlich und für einen gesunden Trend auch durchaus üblich. Was der DAX in der letzten Handelswoche allerdings vollzogen hat, kommt eher einer Neubewertung gleich. Drei Handelstage mit fallenden Notierungen und anziehenden Umsätzen und dem Unterschreiten einer Unterstützungszone sollte die Marktteilnehmer aufgerüttelt haben. Auch wenn die Indikatoren bereits Kaufsignale gebildet haben, dürfte dies nicht ausreichen, um den alten Trend wieder aufzunehmen. Die aktuell laufende Erholungsbewegung ist eher schleppend und die Umsätze sind rückläufig. Mit etwas Fantasie kann hier auch ein Aufwärts-Keil erkannt werden, der gem. Schulbuch meist nach unten aufgelöst wird. Die Saisonalität weißt zudem für die kommenden Wochen eher eine Abwärtsbewegung auf. Somit sind die Aussichten derzeit eher verhalten. Abhilfe kann hier nur eine starke Vorgabe aus den USA schaffen.

Dow Jones – Einbruch unter die Unterstützung verschlechtert die Lage

Der Dow Jones ist in der vorletzten Woche kräftig unter Druck geraten und konnte sich in der vergangenen Woche nur leicht erholen. Immerhin wurde das letzte Tief von Ende Mai nicht unterschritten. Die Kaufsignale bei den Indikatoren haben lediglich zu einer kleinen Korrekturbewegung nach oben geführt. Da die Umsätze mit den kräftigen Rückgängen signifikant angestiegen sind, könnte es sich hier um eine Art Ausverkaufssituation gehandelt haben. Entsprechend sind die Chancen beim Dow Jones gegeben, dass eine Rückeroberung der alten Unterstützungslinie erfolgen kann.

Wegen technischer Probleme heute keine weiteren Charts möglich.

Gold – Wird mit dem nächsten Anstieg der Ausbruch geschafft?

Der Widerstand bei rund 2.400 USD pro Unze Gold hat nun bereits zum vierten Mal gehalten. Nun erfolgt der nächste Anlauf auf diesen Widerstand. Die Indikatoren bewegen sich im neutralen Bereich und helfen daher nicht bei einem erneuten Ausbruchsversuch. Da sich diese allerdings noch nicht im überkauften Bereich befinden, sollten sie aber auch keine Bremswirkung entfalten. Sollte der Ausbruch geschafft werden, sind schnell Notierungen im Bereich des Rekordhochs möglich und auch wahrscheinlich.

Wegen technischer Probleme heute keine weiteren Charts möglich.

Öl – Erholung nach Test der Unterstützung

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Der Abwärtstrend, der sich von rund 88 USD bis ca. 75 USD etabliert hatte, wurde im Bereich der Unterstützung abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt haben die Indikatoren Kaufsignale generiert. Der MACD-Indikator steht noch kurz vor einem Kaufsignal. Der Preis hat sich inzwischen von der Unterstützung wieder nach oben bewegt und könnte nun den kurzfristigen Abwärtstrend brechen. In diesem Fall sollte es nur eine Formsache sein, die alte Widerstandszone wieder zu erreichen. Kurzfristig dürfte die Abwärtsbewegung beendet sein.

Wegen technischer Probleme heute keine weiteren Charts möglich.

Bitcoin/USD – Spektakuläre Trendwende im Bereich der Unterstützung

So wie viele Märkte in den vergangenen Wochen eingebrochen sind, musst auch der Bitcoin Federn lassen. Allerdings ist die Kryptowährung immer für eine spektakuläre Aktion gut. So wurde in der vergangenen Woche zwar keine Hammerformation generiert (der Kerzenkörper war zu groß) aber die Intraday-Stimmungswende war beeindruckend und hatte dann auch den gleichen Effekt. Die Unterstützungszone wurde zurückerobert, womit ein weiters Abdriften zunächst verhindert wurde. Nach der Dow-Theorie sollte nun das letzte Top vom Juli überwunden werden, um den Abwärtstrend wieder zu beenden. Auch wenn dieser nicht sehr ausgeprägt ist, kann er aber doch zu weiter fallenden Notierungen führen.

Wegen technischer Probleme heute keine weiteren Charts möglich.

Quelle Charts: ProRealTime.com

