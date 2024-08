Goldpreis vor richtungsweisender Handelswoche. Barrick Gold vor den Zahlen

Als sich zuletzt die Panik an den Finanzmärkten Bahn brach, geriet auch der Goldpreis in einer ersten Reaktion unter Druck. Doch es dauerte nicht lange und das Edelmetall fing sich wieder. Trotz Turbulenzen blieb Gold vergleichsweise stabil. Andere Metalle, wie etwa Silber und Kupfer, erwischte es da deutlich heftiger. Lesen Sie hierzu auch die Kommentare „Abverkauf als Chance?! Wie geht es mit dem Silberpreis weiter?“ und „Kupfer nach dem Crash vor Gegenbewegung. Produzentenaktien vor dem Comeback“ .

Wichtige Konjunktur- und Preisdaten im Blick

In den kommenden Handelstagen stehen wichtige Konjunktur- und Preisdaten zur Veröffentlichung an. Mit Blick auf die nächste Sitzung des FOMC der Fed am 17. September / 18. September wird den Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise im Juli eine große Bedeutung beizumessen sein. Die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten ist für den Mittwoch (14. August) angesetzt. Doch bereits am Dienstag (13. August) werden die US-Erzeugerpreisdaten erwartet.

Bläst Gold nun gar zur Rekordjagd?

Gold hat die jüngsten Turbulenzen gut weggesteckt. Man könnte sogar so weit gehen und konstatieren, dass das Edelmetall gestärkt aus diesen hervorgegangen ist. Das Edelmetall profitiert gegenwärtig von einem robusten fundamentalen Umfeld. Anhaltende Käufe der Noten- und Zentralbanken, die seit einiger Zeit zu wieder verzeichnenden Zuflüsse in die physisch besicherten Gold-ETF und nicht zuletzt die Aussicht auf eine Leitzinssenkung in den USA im September stützen den Goldpreis. Zudem könnte eine Verschärfung der geopolitischen Lage im Nahen und Mittleren Osten Gold einen kräftigen Schub geben. Aus charttechnischer Sicht sind die Begrenzungen bei 2.484 US-Dollar und 2.280 US-Dollar im Auge zu behalten. Ein Ausbruch über die 2.484 US-Dollar wäre ein Befreiungsschlag. Sollte hingegen die Unterstützung um 2.280 US-Dollar unterschritten werden, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Barrick Gold vor den Zahlen

Spannung verspricht auch noch einmal die Quartalsberichtssaison. Die bislang veröffentlichen Quartalsergebnisse der Goldproduzenten fielen im Großen und Ganzen sehr robust aus. Der Markt wartet noch auf Barrick Gold. Die Kanadier werden am 12. August die Q2-Daten veröffentlichen.

Im Vorfeld der Zahlen steckt Barrick Gold aus charttechnischer Sicht ein wenig in der Bredouille. Die Aktie des Gold- und Kupferproduzenten hat große Mühe, den Unterstützungsbereich von 17 US-Dollar zu verteidigen. Knapp darunter verläuft die wichtige 200-Tage-Linie. Gleichzeitig steht der Aufwärtstrend zur Disposition. Ein erneutes Anlaufen der 16 US-Dollar kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Um das Chartbild aufzuhellen, bedarf es zunächst eines Vorstoßes über die 18 US-Dollar und 18,6 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte