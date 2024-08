DAX: Nach Erholung wieder abwärts? +155% p.a. mit Discount Put!

➡️ WKN: VD5PP6

In diesem Video geht der Trader Ingmar Königshofen wieder auf den DAX ein. Der DAX ist zuletzt deutlich eingebrochen und hat dabei die massive Unterstützungszone bei 18.000 Punkten nach unten durchbrochen. Anschließend ging es weiter abwärts bis in den Bereich um 17.000 Punkte. Da sich der deutsche Leitindex von diesem schnellen Abverkauf nun wieder erholt hat, stellt sich die Frage wie es nun weitergehen könnte. Ingmar Königshofen geht davon aus, dass der DAX in eine erneute Korrektur übergehen könnte. Aus diesem Grund könnte sich ein Discount Put Optionsschein (WKN: VD5PP6) anbieten, mit dem sich aktuell eine Seitwärtsrendite von +41,64% (+155,10% p.a.) erzielen lässt, sofern der DAX am Bewertungstag unter 18.500 Punkten notiert. Mehr dazu in diesem Video.