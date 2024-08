Aktien – Alle Augen auf die Inflation

Die kommende Woche ist vollgepackt mit Wirtschaftsberichten. Der Fokus liegt dabei auf den Inflationsdaten in den USA. Warum, erklärt Jürgen Molnar – Kapitalmarktstratege bei Robomarkets:

Der Verbraucherpreisindex für Juli am Mittwoch wird wahrscheinlich weniger Fortschritte bei der Inflation zeigen als in den vergangenen Monaten. Das Modell der Cleveland Fed prognostiziert, dass der Gesamt- und der Kern-Verbraucherpreisindex im vergangenen Monat um 3,01% bzw. 3,33% y/y (0,24% bzw. 0,27% m/m) gestiegen sind. Das kann man als Zeichen sehen, dass sich die Inflation nicht mehr abschwächt, wobei niedrige monatliche Messwerte in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 den Jahresvergleich in diesem Jahr erschweren. Das wird als sogenannter Basiseffekt bezeichnet.

Die FED-Vertreter sind sich dieser „Basiseffekte“ bewusst. Nur ein deutlicher Anstieg des Verbraucherpreisindexes könnte sie von der im September beschlossenen Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte abbringen. Dennoch ist in dieser Woche mit erhöhter Volatilität rund um die Daten zu rechnen…

