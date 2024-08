Palladium: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse besteht beim Palladiumpreis (ISIN: XC0009665529) die Chance auf eine Trendwende. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Infolge eines Doppeltops bei Kursen um 1.100 USD gab der Palladiumkurs seit April wieder deutlich nach und setzte in einer weiteren Abwärtsbewegung bis 868 USD zurück. Dort startete eine steile Erholung, die allerdings Anfang Juli gestoppt wurde. Der seither laufende, möglicherweise finale Abwärtsimpuls wurde in dieser Woche am Support bei 837 USD aufgefangen und von der nächsten steilen Erholung abgelöst, welche aktuell bereits über die Hürde bei 920 USD führt.