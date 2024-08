Aktienmärkte: Was das Angstbarometer VIX prohezeit!

Die Aktienmärkte konnten sich zum Ende der letzten Handelswoche wieder erholen, aber Zweifel sind angebracht, ob diese Erholung wirklich nachhaltig ist, nachdem das Angsbarometer VIX zu Wochenbeginn geradezu explodiert war, um dann Donnerstag und Freitag wieder jeweils zweistellig zu fallen. Meist folgt auf solche zweistelligen VIX-Rückgänge dann der nächsten Anstieg der Volatilität für die Aktienmärkte. Gründe dafür gäbe es genug: in dieser Woche stehen extrem viele und wichtige US-Daten an (vor allem die Inflations-Daten am Mittwoch, die die Hoffnung auf schnell sinkende Zinsen dämpfen könnten). Dazu kommt, dass die Geopolitik (Angriff des Iran auf Israel) in dieser Woche ein Faktor werden dürfte. Die Kuh ist noch nicht vom Eis..

Hinweise aus Video:

1. Fed: Anstieg der Inflation wird Zinssenkung nicht verhindern

2. S&P 500: Crash und Erholung – wird alles wieder gut?

