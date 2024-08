Kaufen im Panikmodus

Von fehlender Spannung an der Börse kann nicht die Rede sein, was am Freitag vergangener Woche begonnen hat, setzt sich am Montag nahtlos fort: Eine deutliche Korrektur im Dax, der bis knapp über die 17.000 Punkte-Marke fällt. In den USA sieht es nicht besser aus: „Kursverluste gehen an Wall Street weiter“, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Börsen stürzen weltweit ab“, berichtetund dieerkennt ein „böses Erwachen an der Börse“. Schuld haben zum einen die KI-Werte, die zurechtgestutzt wurden: „Mag7 vor dem Aus?“ unktund daspräsentiert auf der ersten Seite einen Roboter mit Kaugummi-Bubble vorm blechernen Mund: „Die KI-Blase“. Kein Zweifel, dass sie kurz vorm Platzen zu sein scheint. Zum anderen werden jedoch sogenannte Carry-Trades als Ursache ausgemacht: „Waghalsige Wetten mit dem Yen erschüttern die Weltbörsen“, wie dasunter der Headline „Das Japan-Risiko“ meldet.