Erfolgsmanagement mit nächstem Gold-Coup! Topaussichten mit Kurspotenzial!

Nach der Fertigstellung der Mine Anfang 2020 wurde das Unternehmen an Zijin Mining, eines der weltweit größten diversifizierten Bergbauunternehmen, für einen Gesamtpreis von etwa 2 Milliarden verkauft. Heute ist die Weltklasse-Mine Buriticá die modernste und größte in Betrieb befindliche Goldmine in Kolumbien!