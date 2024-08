Aktie vor Kursschub? Barrick Gold glänzt mit starken Zahlen!

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 11,7 Prozent auf 3,16 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnte die Prognose um knapp ein Prozent beziehungsweise 32 Millionen US-Dollar geschlagen werden.

Der bereinigte Gewinn pro Anteilsschein kletterte nach 0,19 US-Dollar im vergangenen Jahr auf nun 0,32 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten um 5 Cent.

Insgesamt verzeichnete der Goldförderer einen bereinigten Nettoertrag in Höhe von 557 Millionen US-Dollar. Ohne Bereinigungen wie Wertminderungen lag der Nettogewinn bei 370 Millionen US-Dollar und damit um 20 Prozent über dem Vorjahresniveau.

CEO betont hohe Cashflows, bekräftigt Expansionspläne

In seiner Pressemitteilung hob das Unternehmen auch den starken Cashflow hervor. Dieser belief sich im zurückliegenden Quartal operativ auf 1,16 Milliarden US-Dollar, woraus ein freier Cashflow in Höhe von 340 Millionen US-Dollar erzielt wurde, was einen deutlichen Anstieg bedeutet.

"Die starken Cashflows aus unseren Geschäften werden diese und andere Entwicklungen finanzieren während unsere robusten Unternehmensfinanzen die Wachstumsprognose und Dividenden unterstützen werden", kommentierte CEO Mark Bristow das Geschäftsergebnis und die Pläne, zwei "Weltklasse"-Kupferminen-Projekte in Sambia und Pakistan voranzutreiben.

Aktie legt zu, solide Kostenprognose

Unterstützt auch von einem am Montag anhaltenden Anstieg des Goldpreises, der zum Wochenauftakt rund ein halbes Prozent zulegt, klettert die Aktie in der US-Vorbörse um zwei Prozent. Dadurch verbessern die Anteile ihre in diesem Jahr bislang noch magere Bilanz und stehen kurz vor einem Vorzeichenwechsel.

Rückenwind erhält die Aktie auch, da die Kostenprognose des Unternehmens zufriedenstellend ausgefallen ist. Seine Gestehungskosten beziffert Barrick Gold für das laufende Geschäftsjahr mit 1.320 bis 1.420 US-Dollar je Feinunze.

Für seine expandierende Kupferproduktion rechnet das Unternehmen mit Kosten in Höhe von 3,10 bis 3,40 US-Dollar je Pfund. Derzeit liegt der Spot-Preis für das Industriemetall bei 4,04 US-Dollar je Pfund. Damit verbleibt Barrick Gold eine satte Marge, sofern Kupfer sein aktuelles Niveau behaupten kann. Insgesamt veranschlagt das Management für das Gesamtjahr Investitionskosten in Höhe von 2,5 bis 2,9 Milliarden US-Dollar

Fazit: Bewertung hat viel Luft nach oben

Barrick Gold hat unterstützt durch hohe Goldpreise trotz einer gegenüber dem Vorjahr etwas niedrigeren Förderung ein deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum erzielt. Das belohnen Anleger in der US-Vorbörse mit Kursgewinnen.

Die hohen Cashflows aus dem laufenden Geschäft sollen vor allem in die Kupfer-Kapazitäten des Unternehmens investiert werden, auch gegenüber der Dividende äußerte sich der CEO zuversichtlich.

Das könnte verbunden mit der soliden Kostenprognose für weitere Gewinne sorgen, denn die Aktie ist aktuell günstig bewertet. Das für 2024 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,3 liegt rund ein Drittel unter dem Fünfjahresmittel von 21,3. Damit hat die Aktie noch großes Nachholpotenzial.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion