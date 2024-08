Dividendenwert Vonovia vor nachhaltiger Trendwende? Die Chancen stehen gut!

Willkommen zum SMARTBROKER+ Chart der Woche – Vonovia

Der starke Volatilitätsanstieg in der vergangenen Woche sowie die wachsenden Rezessions- und Konjunktursorgen haben den Blick der Anleger verstärkt auf defensive Werte gelenkt. Die Aussichten auf eine Zinswende der US-Notenbank lassen außerdem zinssensitive Anlagen wieder attraktiver werden – das ist ein hervorragendes Umfeld für Immobilienaktien.

Mit über einer halbe Millionen Wohneinheiten ist das im deutschen Leitindex DAX notierte Unternehmen Vonovia einer der größten Immobilienkonzerne Europas. Die Aktie hatte in den vergangenen zwei Jahren allerdings schwer zu kämpfen: Milliardenschwere Wertminderungen und steigende Kosten haben das Sentiment gegenüber den Anteilen ruiniert.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich die Stimmung und mit ihr die technische Indikation aber deutlich verbessert. Die Aktie könnte als Profiteur aus der jüngsten Verunsicherung am Markt hervorgehen.

Vonovia Chartsignale

Technisch gesunder Erholungstrend: Die anhaltende Kurserholung der Aktie wird von steigenden technischen Indikatoren begleitet.

Die anhaltende Kurserholung der Aktie wird von steigenden technischen Indikatoren begleitet. Übergeordnete Trendwende möglich: Vonovia steht unmittelbar vor einem prozyklischen Kaufsignal mit der Möglichkeit auf eine dauerhafte Trendwende.

Vonovia steht unmittelbar vor einem prozyklischen Kaufsignal mit der Möglichkeit auf eine dauerhafte Trendwende. Rasche Bewegung in Vorbereitung: Das Überschreiten eines wichtigen Widerstandes dürfte für einen starken Aufwärtsimpuls sorgen.

Das Überschreiten eines wichtigen Widerstandes dürfte für einen starken Aufwärtsimpuls sorgen. Hohe Sicherheit durch Unterstützungen: Die Aktie verfügt über eine Vielzahl von Unterstützungen, die das Abwärtspotenzial begrenzen.

Rezessionsfest – und unmittelbar vor einem Ausbruch?

Der Traum vom eigenen Heim ist aufgrund in den vergangenen Jahren stark gestiegener Kosten für viele Menschen nahezu unerfüllbar geworden. Das bedeutet jedoch nicht, dass Immobilien nicht trotzdem eine wichtige Rolle für den Vermögensaufbau spielen können. Die Lösung für dieses Dilemma sind Investments in Immobilienaktien.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Für eine Anlage wird kein Fremdkapital benötigt, selbst kleine Beträge können jederzeit investiert werden. Die Kosten zum Erwerb sind deutlich niedriger, da beispielsweise keine Kosten für die Finanzierung oder den Notar anfallen. Immobilienaktien sind bequem handelbar und können jederzeit liquidiert werden. Außerdem winken im Fall von sogenannten REITs überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen.

Zwar ist Vonovia kein solcher REIT (Real Estate Investment Trust), nichtsdestotrotz bietet das Unternehmen mit einer Rendite von 3,1 Prozent aktuell eine überdurchschnittlich hohe Ausschüttung. Vor allem aber weiß das technische Setup zu überzeugen.

Aktie mit Rückenwind vor wichtiger Hürde

Nach einem Doppel-Top im Bereich von 54 Euro handelt Vonovia in einem übergeordneten Abwärtstrend. Der allerdings wird inzwischen von einem seit über einem Jahr anhaltenden Erholungstrend attackiert und zugunsten einer nachhaltigen Trendwende in Frage gestellt.

Vorausgegangen waren der Kurserholung bullishe Divergenzen in den technischen Indikatoren RSI und MACD. Obwohl die Aktie zwischen Herbst 2022 und Frühjahr 2023 weiter gefallen ist, konnten sich der Relative-Stärke-Index sowie der Trendstärkeindikator MACD erholen. Diese Divergenz mündete schließlich in den aktuell anhaltenden Erholungstrend, der durch den Anstieg der beiden Indikatoren begleitet wird, was auf einen gesunden und nachhaltigen Trend schließen lässt.

Angekommen ist Vonovia dadurch im Widerstandsbereich von 30 Euro. Hier verläuft neben einer horizontalen Hürde auch die Trendlinie des übergeordneten Abwärtstrends. Gelingt der Aktie also ein nachhaltiger Sprung über die Marke von 30 Euro, dürfte die Erholung in Form einer Ausbruchsrallye spürbar an Fahrt aufnehmen.

Chancen auf nachhaltige Trendwende stehen gut

Die Chancen hierfür stehen gut, denn der Trendstärkeindikator MACD zeigt trotz der Seitwärtskonsolidierung in den vergangenen Wochen unverändert einen Aufwärtstrend der Aktie an. Außerdem konnte sich der MACD in der letzten Woche wieder über seine Signallinie steigern, das bedeutet in aller Regel eine Beschleunigung des vorherrschenden Trends. Damit dürften die Käufer über den nötigen Rückenwind für einen Ausbruch verfügen.

Zusätzliche Sicherheit erhalten die Bullen durch eine Vielzahl an wiederholt bewährten Unterstützungen. Das sind vor allem die Aufwärtstrendlinie sowie der Durchschnitt der vergangenen 50 Tage. Aber auch die 200-Tage-Linie konnte in den vergangenen Wochen bereits erfolgreich getestet werden. Darüber hinaus besteht zwischen 24 und 25 Euro eine starke Support-Zone, womit Vonovia auch im Falle einer Gesamtmarktkorrektur abgesichert sein dürfte.

Nächster Stopp 40 Euro?

Analysten waren lange Zeit skeptisch gegenüber den Chancen der Aktien, vor allem die milliardenschweren Wertminderungen haben für schlechte Stimmung unter den Experten gesorgt. Inzwischen überwiegen jedoch wieder die Kaufempfehlungen. Von 17 aktuell ausgesprochenen Empfehlungen raten 12 zum Kauf, zwei zum Halten und nur drei zum Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 32,50 Euro und damit um rund 10 Prozent über dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Mit Blick in den Chart dürfte das Aufwärtspotenzial im Falle eines erfolgreichen Ausbruchs nach oben aber deutlich höher sein. Die nächsten technischen Widerstände liegen bei 35 und 40 Euro.

Vonovia auf einen Blick

ISIN: DE000A1ML7J1

DE000A1ML7J1 Börsenwert: 24,2 Mrd. €

24,2 Mrd. € Dividendenrendite: 3,1 %

3,1 % FFOe 2024: ca. 15,0

ca. 15,0 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 29,03EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2024, 07:26 Uhr) gehandelt.