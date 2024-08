Nvidia, Palantir und Co: Buy the Dip bei diesen Tech-Aktien, sagt die BofA

"Der Übergang zu Blackwell könnte den kurzfristigen Aufwärtstrend dämpfen. Unabhängig davon könnten etwaige Ausschläge die Nvidia-Aktie angesichts der anhaltenden Marktunsicherheit in Bezug auf Zinsen und Geopolitik weiter unter Druck setzen", kommentiert die BofA die Verzögerung.

Nvidias neuer erwarteter Chip für künstliche Intelligenz "Blackwell" B-200 wird sich Berichten zufolge um einige Monate verzögern, was zunächst Panik in der KI-Branche auslöste. Diese verpuffte jedoch schnell wieder.

Die Analysten sehen jedoch "jeden Ausverkauf als [eine] verbesserte Kaufgelegenheit, da die Herausforderungen nicht bei der Nachfrage, sondern beim Angebot liegen, was die längerfristige Dynamik von Nvidia nicht grundlegend stören wird".

Palantir – erhebliche Chancen

Palantir hat vergangene Woche die Schätzungen für das zweite Quartal übertroffen und die Jahresprognose angehoben. In seinem Aktionärsbrief sprach CEO Alex Karp von einer "ungebrochenen Nachfragewelle der Kunden nach Systemen der künstlichen Intelligenz, die über das rein Performative und Akademische hinausgehen".

"Die dominante Position von Palantir auf dem Markt für KI-gestützte Software, differenzierte End-to-End-, Ontologie-basierte und hochsichere Lösungen sowie Vorteile als Vorreiter sollten mittelfristig das Umsatzwachstum und die Gewinnsteigerung unterstützen", sagen die BofA-Analysten. Die zunehmende Dringlichkeit der Modernisierung der militärischen und geheimdienstlichen Fähigkeiten könnte Palantir demnach "erhebliche Chancen bieten".

Apple – weiter ein Kauf

"Das Beste steht uns noch bevor", sagt BofA-Analyst Wamsi Mohan über die Apple-Aktie, nachdem der Umsatz und der Nettogewinn die Schätzungen der Analysten Anfang des Monats übertroffen haben.

"Wir sehen weiterhin das Potenzial für eine signifikante Beschleunigung der [Smartphone-]Einheiten im Dezemberquartal und insgesamt in 2025 mit der Einführung von Apple Intelligence", so Mohan.

Apple Services verzeichnete einen Rekordumsatz, was Mohan zu der Schlussfolgerung veranlasst, dass mit der Einführung neuer Produkte im September noch viel Potenzial für Apple-Aktien vorhanden sei. "Wir sehen die Einführung von Apple Intelligence als weiteren Rückenwind für das Wachstum von Apple Services", so der Analyst.

Und weiter: "Wir empfehlen weiterhin den Kauf, da wir das Potenzial sehen, dass die Konsensschätzungen angesichts des mehrjährigen iPhone-Upgrade-Zyklus, des Rückenwinds für die Bruttomargen und des starken Cashflows nach oben korrigiert werden."

Amazon – gut positioniert

Amazons Umsatz aus dem zweiten Quartal blieb hinter den Erwartungen der Wall Street zurück. CEO Andy Jassy hob jedoch in dem Call mit Investoren nach Bekanntgabe der Ergebnisse die KI-Investitionen des Unternehmens und das solide Wachstum des Cloud-Geschäfts hervor.

"Wir denken, dass Amazon gut positioniert ist, um vom globalen Wachstum des E-Commerce und anderen säkularen Trends wie Cloud Computing, Online-Werbung und vernetzten Geräten zu profitieren", kommentieren die BofA-Analysten die Earnings. Zwar sei der Einzelhandel nicht immun gegen Makroeffekte, Amazon sei aber weiterhin gut positioniert, was künstliche Intelligenz angehe.

Netflix – solide

BofA-Analystin Jessica Reif Ehrlich setzt weiter auf Netflix. Das Unternehmen hat Mitte Juli sowohl bei den Umsatz- als auch bei den Gewinnzahlen ein gutes Ergebnis erzielt und einen soliden Ausblick gegeben.

"Der bestehende Größenvorteil von Netflix trägt Früchte, da ein gesundes Umsatzwachstum und eine wirksame Kostenkontrolle den operativen Leverage vorantreiben, was zu einer Erhöhung der Margenprognose für 2024 auf 26 Prozent führt", so die Analystin.

Und weiter: "Alles in allem bleiben wir optimistisch, was das längerfristige Potenzial der Werbung angeht, auch wenn wir einen bedeutenderen Beitrag in den Jahren 2025 und 2026 erwarten."

Uber – volle Fahrt voraus

Der Fahrdienstvermittler Uber ist nach Ansicht des Analysten Justin Post auf allen Zylindern in Fahrt. Post räumte nach den Earnings der vergangenen Woche ein, dass der Aufbau für Uber schwierig war, aber das Unternehmen es geschafft habe.

"Mit Hilfe von Effizienzsteigerungen, Werbewachstum und Kosteneinsparungen in großem Umfang erfüllt Uber die hohen Erwartungen und gibt einen Ausblick, der ein stabiles Wachstum von nun an erwarten lässt", so Post.

"In Bezug auf [autonome Mobilität] deutete Uber an, dass es bald mehr Neuigkeiten geben wird, was auf neue und/oder erweiterte Partnerschaften schließen lässt", sagte er.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion