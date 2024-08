Walt Disney: Deadpool durchbricht Milliarden-Schallmauer! Aktie jetzt ein Kauf?

Dank eines erneut starken Einspielergebnisses am vergangenen Wochenende hat der Streifen weltweit 1,03 Milliarden US-Dollar eingespielt und muss sich damit nur dem Animationsfilm "Alles steht Kopf 2" mit knapp 1,6 Milliarden US-Dollar geschlagen geben.

Mit seinem neuesten Marvel-Film 'Deadpool & Wolverine' hat Walt Disney bereits den zweiten Milliarden-Blockbuster in diesem Jahr erzielt.

Quartalszahlen brachten keine Wende

Zu einem Erfolg auch der Aktie haben die jüngsten Kassenschlager aber nicht geführt. Gegenüber dem Jahreswechsel steht ein Minus von rund 5 Prozent zu Buche. Auch die in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen brachten keine neuen Impulse, sondern verschärften im Gegenteil die schon seit April anhaltende Talfahrt der Aktie.

Grund hierfür war vor allem der zurückhaltende Ausblick für das kommende Quartal, denn das bislang zuverlässige Park- und Freizeitgeschäft macht angesichts der wachsenden Konsumzurückhaltung der US-Verbraucherinnen und -Verbraucher langsam schlapp.

60 Milliarden US-Dollar für Freizeitsparte

Um seine Freizeitparks künftig wieder attraktiver für Besucherinnen und Besucher zu machen, hat das Unternehmen am vergangenen Wochenende umfangreiche Expansionspläne vorgestellt.

Einerseits sollen in den kommenden Jahren vier neue Kreuzfahrtschiffe in Betrieb genommen und sechs neue Themenparks eröffnet werden. Gleichzeitig sollen die bestehenden Freizeitparks vergrößert und um neue Attraktionen bereichert werden.

Vor allem die Franchises Indiana Jones, Cars, Avatar und Star Wars sollen für neue Themenbereiche schwerpunktmäßig in den Parks in Anaheim, Kalifornien, und Orlando, Florida, zugänglich gemacht werden. Auch die Resorts in Hong Kong und Shanghai sollen aufgewertet werden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen angekündigt, in den kommenden zehn Jahren insgesamt 60 Milliarden US-Dollar in seine Freizeitsparte investieren zu wollen. Die war in der Vergangenheit die eigentliche Cashcow und hat vor allem das defizitäre Streaming-Geschäft über Wasser gehalten.

Bewertung lässt nur wenig Platz nach oben

Nach der schwachen Kursreaktion auf die Quartalszahlen ist die Aktie für das laufende Geschäftsjahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,4 bewertet. Das liegt meilenweit unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 42,5 für das erwartete und etwa 30 für das tatsächliche KGV.

Die deutliche Abweichung ist allerdings auch eine Folge der Umsatz- und Gewinneinbußen auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie und taugt daher nur bedingt als Vergleichsmöglichkeit. Der Branchendurchschnitt liegt bei 17,3. Im Verhältnis zur direkten Konkurrenz ist Walt Disney also fair bewertet.

Mit Blick auf Netflix, den Platzhirschen im Streaming-Geschäft, besteht deutliches Nachholpotenzial. Das Unternehmen wird aktuell mit dem 33-fachen seiner in diesem Jahr erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt vor allem an den schwachen Margen von Disney+ im Vergleich zu Netflix, das auf eine Nettomarge von fast 20 Prozent kommt.

Fazit: Comcast statt Disney?

Signifikant höhere Kurse sind für die Aktie von Walt Disney aus fundamentaler Perspektive nicht zu vertreten. Auch technisch präsentiert sich das Papier aktuell in einer schwachen Verfassung. Erst vor wenigen Tagen wurde mit einem Death Cross ein Verkaufssignal aktiviert, gleichzeitig fehlt es an belastbaren Unterstützungen.

Anleger sollten sich daher von den Schlagzeilen zu den jüngsten Kinoerfolgen des Unterhaltungskonzerns nicht beeindrucken lassen und die Aktie meiden. Wer auf der Suche nach einem echten Value-Kracher ist, dürfte beim Medienkonzern Comcast fündig werden. Den gibt es aktuell für ein einstelliges KGV und eine Dividendenrendite von 3,2 Prozent.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 78,96EUR auf Tradegate (12. August 2024, 14:47 Uhr) gehandelt.