Starke Leistung und tolle Zukunftsaussichten! Gold & Silber in dieser Aktie!

Liebe Leserinnen und Leser,

haben wir gerade die letzte Kaufgelegenheit in Silber bevor schnurstracks nach oben geht?

Viele Experten sind der Meinung, dass Silberkurse zwischen 25,50-27,50 US$ pro Unze eine fantastische Einstiegsgelegenheit sind! Dies könnte die letzte günstige Gelegenheit sein, um vom Silberboom der nächsten Jahre richtig profitieren zu können!

Beeindruckende Produktionszahlen von Fortuna Mining

Fortuna Mining (WKN: A40CFY), ehemals Fortuna Silver Mines, hat im zweiten Quartal 2024 beeindruckende Produktionszahlen vorgelegt, die das Potenzial des Unternehmens unterstreichen. Mit einem Umsatz von 260 Millionen Dollar und einem starken Cashflow hat das Unternehmen in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich agiert.

Quelle: Fortuna Mining

Starke Produktionszahlen im zweiten Quartal

Quelle: Fortuna Mining

Im zweiten Quartal 2024 konnte Fortuna Mining 116.000 Unzen Goldäquivalent produzieren. Diese starke Produktion ist das Ergebnis eines Anstiegs der Gold- und Silberpreise, von dem das Unternehmen profitieren konnte. Der durchschnittliche Goldpreis, der im zweiten Quartal realisiert wurde, lag bei etwa 2.334 Dollar pro Unze, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 287 Dollar im ersten Quartal.

Umsatz: 260 Millionen Dollar

Goldanteil am Umsatz: 81%

Silberanteil am Umsatz: 10%

Freier Cashflow: 93 Millionen Dollar (30 Cent pro Aktie)

Diese Ergebnisse zeigen, dass Fortuna Mining in der Lage ist, von den steigenden Preisen zu profitieren und gleichzeitig eine solide Produktionsbasis aufrechtzuerhalten. Der starke Cashflow ermöglicht es dem Unternehmen, in zukünftige Projekte zu investieren und die finanzielle Stabilität zu sichern.

Umstrukturierung der Schulden

Ein wichtiger strategischer Schritt für Fortuna Mining war der Wechsel von einer traditionellen revolvierenden Kreditfazilität zu einer Wandelanleihe. Durch diese Umstrukturierung konnte das Unternehmen seine Zinskosten erheblich senken. Die Wandelanleihe in Höhe von 172 Millionen Dollar hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Zinssatz von nur 3,34%, im Vergleich zu den 8% der vorherigen Kreditfazilität.

Diese Maßnahme hat nicht nur die Zinslast reduziert, sondern auch die Bilanz des Unternehmens gestärkt. Fortuna Mining verfolgt das Ziel, eine "Burg-Bilanz" zu führen, die in der Lage ist, die Herausforderungen der Branche zu bewältigen und gleichzeitig die Flexibilität zu bieten, um auf neue Gelegenheiten reagieren zu können.

Investitionen in zukünftige Projekte

Fortuna Mining plant, seine Investitionen in die Exploration und Entwicklung neuer Projekte fortzusetzen. Ein bedeutendes Projekt ist die Leach-Pad-Erweiterung bei der Lindo-Mine in Argentinien, für die in diesem Jahr 42 Millionen Dollar eingeplant sind. Diese Investition ist entscheidend für die zukünftige Produktionskapazität und wird voraussichtlich bis September abgeschlossen sein.

Für die kommenden Jahre wird erwartet, dass die Investitionskosten sinken werden, da die Kapitalintensität der Projekte zurückgeht. Die jährlichen Reinvestitionen in die Mine werden auf etwa 20 bis 25 Millionen Dollar geschätzt, was die finanzielle Flexibilität des Unternehmens weiter erhöhen wird.

Erkundungspotenzial und bedeutende Entdeckungen

Ein weiteres Highlight für Fortuna Mining ist die vielversprechende Entdeckung im Kingfisher-Projekt, das sich nur 4 Kilometer von der Verarbeitungsanlage des Unternehmens entfernt befindet.