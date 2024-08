TERENTIUS-Börsengang: Deutschlands ältestes Industrieunternehmen jetzt an der Börse! Am 12. August 2024 betrat das traditionsreiche Unternehmen Hüttenwerke Königsbronn (HWK) die Börsenbühne in Düsseldorf und setzte damit einen historischen Meilenstein für Deutschlands älteste Industrie.