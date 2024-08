Seitwärtsrenditen 61 0 Kommentare Deutsche Telekom erneut mit Top-Quartal

Die Deutsche Telekom performt und die Aktie zieht an - wer auf den aktuellen 20-Jahres-Höchstpreisen bereits an einer Seitwärtsbewegung verdienen will, kann sich mit Zertifikaten positionieren.

Die Deutsche Telekom (DE0005557508) blickt abermals auf ein erfolgreiches Quartal mit Wachstum bei Kunden, Umsatz und Gewinn zurück: Der Umsatz zog um 4,3 Prozent auf 28,4 Mrd. Euro an, während der bereinigte Gewinn um 7,8 Prozent auf 10,8 Mrd. Euro stieg. Der Free Cash Flow (FCF), also die für Dividenden zur Verfügung stehende Liquidität, legte gegenüber dem Vergleichszeitraum Q2-2023 um 48,5 Prozent auf 5,2 Mrd. Euro zu; Analysten hatten lediglich mit 4,5 Mrd. Euro gerechnet. Der Konzern erhöht die Jahresprognose für diese wichtige Kennzahl leicht auf 19 Mrd. Euro, wie kürzlich schon die US-Tochter T-Mobile. Die Telekom-Aktie erklimmt mit 24,80 Euro ein neues 20-Jahres-Hoch. Wer auf die kontinuierliche Gewinnentwicklung des Unternehmens setzen, aber bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren will, könnte sich mit Zertifikaten positionieren. Ausgewogene Discount-Strategie mit 5,8 Prozent Puffer (Dezember) Schließt die Telekom-Aktie am 20.12.24 über dem Cap von 24 Euro, dann erzielt das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PE9FKM0 zum Preis von 23,22 Euro eine Rendite von 0,78 Euro oder 9,1 Prozent p.a. Andernfalls gibt’s eine Aktienlieferung. Defensive Bonus-Strategie mit 19,8 Prozent Puffer (Juni) Das Capped-Bonus-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SY23J46 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 26 Euro, sofern die Aktie bis zum 20.6.25 niemals die Barriere bei 19,80 Euro verletzt. Beim Kaufpreis von 24,35 Euro liegt die maximale Rendite bei 1,65 Euro oder 7,75 Prozent p.a. Attraktives Abgeld von 2 Prozent! Im Fall einer Verletzung der Barriere erfolgt eine Aktienlieferung. Offensive Einkommensstrategie mit 10,25 Prozent p.a. Kupon (Juni) Die Aktienanleihe von HSBC mit der ISIN DE000HS88EK8 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung 10,25 Prozent Zinsen p.a., was durch den Kaufpreis knapp über pari zu einer effektiven Rendite von 10,1 Prozent führt, sofern die Aktie am Bewertungstag (20.6.25) oberhalb des Basispreises von 25 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 40 Aktien (= 1.000 Euro / 25 Euro). Lesen Sie auch Der Unsicherheit trotzen Nvidia, Palantir und Co: Buy the Dip bei diesen Tech-Aktien, sagt die BofA Stahlkrise Salzgitter kämpft mit rückläufigen Ergebnissen und plant neue Sparrunde Handelskrieg 2.0 Trump könnte Jinping das Leben so richtig schwer machen bei Wiederwahl ins Amt Erwartungen übertroffen Aktie vor Kursschub? Barrick Gold glänzt mit starken Zahlen! ZertifikateReport-Fazit: Auch im zweiten Quartal liefert die Telekom wieder – wer auf aktuellen Höchstkursen vor einem Direktinvestment in die Aktie zurückschreckt und bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren will, sichert sich mit den Zertifikaten die Chance auf interessante Seitwärtsrenditen und schützt sich gegen moderate Kursrücksetzer. Autor: Thorsten Welgen Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen. Quelle: zertifikatereport.de





Walter Kozubek 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren