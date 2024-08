Wall Street warnt: Das ist das größte Risiko für Aktien in dieser Woche!

Steigende Rezessionsrisiken in den USA und die rasche Auflösung von Yen-Carry-Trades haben die Aktien vergangene Woche auf Talfahrt geschickt. Am Freitag beendete der S&P 500 die Woche aber mit dem besten zweitägigen Anstieg des Jahres.

An der Wall Street ist man sich aber sicher, dass die Marktvolatilität noch nicht vorbei ist. "Die Turbulenzen werden wahrscheinlich bis September oder Oktober anhalten, also bis zu den Wahlen im November", sagte Anlagestratege Ed Yardeni gegenüber Yahoo Finance. Und weiter: "Vieles von dem, was wir gesehen haben, war eine Eindeckung von Leerverkäufen. Ein Großteil davon konzentrierte sich auf Japan, und ich denke, dass der Markt auch weiterhin unter dem Höchststand vom 16. Juli schwanken wird."