Nach schwachen Umfragen: Die nächste Enttäuschung für Donald Trump!

Demokraten ziehen in Umfragen an Donald Trump vorbei

Es läuft nicht gut für US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump. Nach dem Kandidatentausch der Demokraten nimmt deren Wahlkampfkampagne gewaltig an Fahrt auf – plötzlich herrscht wieder Zuversicht!

Zusätzlich zugelegt hat die Popularität von Kamala Harris durch die Nominierung ihres Running-Mates Tom Waltz. Der gibt gegenüber J.D. Vance nach dem Urteil vieler Beobachter eine erfrischend bodenständige Figur ab.

Das hat dazu geführt, dass das Team Harris und Waltz in Umfragen inzwischen vor Trump und Vance liegt. Der einflussreiche Polit-Blog FiveThirtyEight, der eine Vielzahl von Umfragen sammelt, gewichtet und aggregiert sieht inzwischen einen Vorsprung von 2,4 Prozentpunkten für die Demokraten.

Trump Media mit schwachem Quartalsergebnis

Das allerdings ist nicht die einzige der jüngsten Enttäuschungen. Am Freitag hat sich nach US-Börsenschluss überraschend Trump Media zu Wort gemeldet. Der Betreiber der Social-Media-Plattform Truth hat sein Geschäftsergebnis für das abgelaufene Quartal präsentiert – und konnte damit nicht überzeugen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal sanken die Erlöse um 30 Prozent auf rund 840.000 US-Dollar, während gleichzeitig die Kosten um 4,9 Millionen US-Dollar auf insgesamt 19,5 Millionen US-Dollar gestiegen sind. Das hatte einen Nettoverlust in Höhe von 16,4 Millionen US-Dollar zur Folge und bedeutet einen Fehlbetrag von 0,10 US-Dollar je Aktie.

Im Jahr zuvor lagen die Verluste mit 0,26 US-Dollar pro Anteilsschein mehr als doppelt so hoch. In der Zwischenzeit hat sich allerdings auch die Zahl der ausstehenden Aktien fast verdoppelt. Grund hierfür sind Kapitalerhöhungen.

Die hatten zur Folge, dass das Unternehmen auf liquiden Reserven in Höhe von 344 Millionen US-Dollar sitzt, woraus ein Zinsertrag von über 2 Millionen US-Dollar erzielt werden konnte. Ohne diesen wäre der Quartalsverlust noch höher ausgefallen.

Bewertung der Aktie ein (schlechter) Witz

Am operativ schwachen Abschneiden des Unternehmens scheinen sich Anleger zum Wochenauftakt nur wenig zu stören. Nach Verlusten in Höhe von zwei Prozent in der US-Vorbörse notiert die Aktie im regulären Handel mit einem überschaubaren Minus von 3 Prozent.

Gegenüber dem Jahreswechsel steht so ein Plus von rund 50 Prozent zu Buche, maßgeblich aufgrund der Tatsache, dass die Aktie von vielen Anlegern als Instrument betrachtet wird, auf den Wahlsieg von Donald Trump zu wetten.

Abgesehen von den Cash-Reserven in Höhe von 344 Millionen US-Dollar verfügt das Unternehmen aber über keinerlei Substanz. Dass dieses mit einem Börsenwert von 5,1 Milliarden US-Dollar bewertet wird, ist ein Witz, den offenbar nur Trump-Anhänger verstehen.

Fazit: Viel heiße Luft, nichts dahinter

Aus finanzieller Perspektive kann es bezüglich Trump Media keine zwei Meinungen geben. Ein operatives Geschäft ist hier praktisch nicht vorhanden, dafür aber jede Menge Ausgaben vor allem für Rechtsstreitigkeiten. Fundamental gibt es für die Bewertung der Aktie keine Rechtfertigung.

Der einzige Daseinszweck der Papiere ist neben der persönlichen Bereicherung von Donald Trump das Abschließen von Wetten auf dessen Wahlsieg. Nach einem solchen sieht es aber zumindest aktuellen Umfragen zufolge immer weniger aus. Vernunftbegabte Anleger machen um die Aktie einen weiten Boden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Trump Media Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 25,36USD auf Nasdaq (12. August 2024, 15:53 Uhr) gehandelt.