Varta-Aktie explodiert auf über 3 Euro – was ist da los?

Der Aktienkurs des Batterieherstellers Varta ist in den vergangenen Wochen nahe der 2-Euro-Grenze verharrt, bevor am Freitag überraschend eine starke Kursbewegung einsetzte. Am Montag geht die Kursrallye weiter, die Aktie gewinnt um über ein Drittel dazu und notiert nun wieder über drei Euro.

Die Ursache für diesen plötzlichen Anstieg ist weiterhin ungewiss, auch ein Interview mit dem Mehrheitsaktionär Michael Tojner lieferte keine klaren Erklärungen für die Investoren. Tojner zeigte sich allerdings gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung optimistisch für die Zukunft des Unternehmens und seiner Angestellten.