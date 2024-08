Börsen-Update: DAX, Dow Jones & Co. im Vergleich – Gewinner und Verlierer des Tages**

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

**Aktuelle Marktentwicklungen: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 im Vergleich** Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 17.729,96 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von -0,25%. Ähnlich negativ entwickelt sich der MDAX, der bei 24.125,20 Punkten liegt und ein Minus von -0,65% aufweist. Der SDAX zeigt sich hingegen stabil und bleibt unverändert bei 13.628,49 Punkten. Auch der TecDAX notiert im Minus und steht bei 3.260,19 Punkten, was einem Rückgang von -0,44% entspricht. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein ähnliches Bild: Der Dow Jones Industrial Average liegt bei 39.347,90 Punkten und verzeichnet ein Minus von -0,38%. Der S&P 500 kann sich jedoch leicht im Plus halten und steht bei 5.346,32 Punkten, was einem minimalen Anstieg von +0,04% entspricht. Insgesamt zeigen die heutigen Marktentwicklungen eine überwiegend negative Tendenz, wobei der S&P 500 als einziger Index ein leichtes Plus verzeichnen kann.Die Stabilität des SDAX fällt ebenfalls auf, da er sich als einziger deutscher Index unverändert zeigt.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Hannover Rueck mit einem Anstieg von 5.18%. RWE folgt mit einem Zuwachs von 1.98%, während Rheinmetall mit 1.11% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Veränderungen. Adidas verliert 1.54%, Vonovia fällt um 1.73% und Sartorius Vz. hat mit einem Rückgang von 2.74% die schlechteste Performance.Im MDAX sticht HelloFresh mit einem beeindruckenden Anstieg von 8.41% hervor. Jenoptik und Kion Group folgen mit 3.28% und 2.30% respektive, was ebenfalls positive Entwicklungen darstellt.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Verluste. Evotec verliert 3.07%, Hugo Boss fällt um 3.26% und Carl Zeiss Meditec hat mit einem Rückgang von 5.25% die größte negative Veränderung.Im SDAX sind HYPOPORT mit 4.77% und STRATEC mit 4.27% die stärksten Performer. IONOS Group kann sich mit einem Anstieg von 1.86% ebenfalls im positiven Bereich halten.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ. Sixt verliert 2.49%, GRENKE fällt um 2.69% und STO hat mit einem Rückgang von 3.11% die schlechteste Performance.Im TecDAX zeigt Jenoptik mit 3.28% eine starke Leistung, gefolgt von ATOSS Software mit 1.63% und freenet mit 1.46%, die ebenfalls im Plus liegen.Die TecDAX-Flopwerte sind von Verlusten geprägt. Nordex verliert 2.81%, Evotec fällt um 3.07% und Carl Zeiss Meditec hat mit einem Rückgang von 5.25% die größte negative Veränderung.Im Dow Jones führen Unitedhealth Group mit 1.51% und Walmart mit 1.49% die Liste der Topwerte an. Apple kann sich mit einem Anstieg von 0.60% ebenfalls im positiven Bereich halten.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Entwicklungen. Goldman Sachs Group verliert 1.16%, Boeing fällt um 1.80% und Procter & Gamble hat mit einem Rückgang von 2.08% die schlechteste Performance.Im S&P 500 sticht KeyCorp mit einem Anstieg von 11.88% hervor, gefolgt von Super Micro Computer mit 6.86% und Insulet mit 4.66%, die ebenfalls positive Entwicklungen zeigen.Die Flopwerte im S&P 500 sind von Verlusten geprägt. Bio-Rad Laboratories (A) verliert 3.19%, Norwegian Cruise Line fällt um 3.49% und Moderna hat mit einem Rückgang von 3.67% die größte negative Veränderung.