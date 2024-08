Kann Kamala Harris die Wahl gewinnen? Rezession, stupid!

Sowohl für Kamala Harris als auch für die US-Aktienmärkte gibt es jetzt eine entscheidende Frage: kommt die Rezession? Wenn ja, dann hat Kamala Harris - das zeigt die Geschichte - kaum eine Chance, die Wahl zu gewinnen. Denn eine schwache Wirtschaft wird der regierenden Partei angelastet, also den US-Demokraten. Dann fallen auch die Aktienmärkte, selbst wenn die US-Notenbank Fed die Zinsen senkt, wie die Börsengeschichte zeigt. Fallende Aktienmärkte wiederum sind ebenfalls negativ für die Regierungs-Partei in den USA, weil knapp zwei Drittel der Amerikaner in Aktien investiert sind (vor allem über die 401k-Aktien-Rentensparpläne). Heute die Wall Street erst einmal mit Gewinnen - aber die entscheidenden Daten zur Frage Rezession in den USA kommen erst ab morgen..

1. Aktienmärkte: Ruhe vor dem nächsten Sturm? – große Datenwoche

2. Aktien: Investoren verkauften wie seit Corona-Crash nicht mehr

