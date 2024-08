Schlote GmbH & Co. KG: Eigenverwaltung im Insolvenzverfahren – Sanierung läuft weiter Die Schlote Holding GmbH hat für ihre Tochtergesellschaft Schlote GmbH & Co. KG ein vorläufiges Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet, nachdem ein Großauftrag an einen chinesischen Mitbewerber verloren ging.