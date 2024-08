DAX tritt auf der Stelle – Weniger Yen-Kredite, weniger Liquidität

Hinzu kommt die Unsicherheit über die geopolitische Situation. Niemand weiß, ob der Iran Israel angreifen wird und welche Folgen eine solche Eskalation für den Ölpreis haben würden. Das Damoklesschwert der Geopolitik dürfte auch bei wunschgemäßen Daten in dieser Woche bedrohlich über dem Markt hängenbleiben. Gleiches gilt für die Saisonalität und die Angst vor einer Verlangsamung des Gewinnwachstums. Noch nie haben so viele Unternehmen in Europa und den USA während einer Berichtssaison Verweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank gegeben. Die Zinsen waren zu lange hoch, die Unternehmen bekommen sie mittlerweile deutlich zu spüren.

Wenn der S&P 500 in der Vergangenheit um rund zehn Prozent gefallen ist und erwartet wurde, dass die Fed den Leitzins in den kommenden drei Monaten senken wird, dann dauerte es im Schnitt zwei Monate, bevor der Index einen Tiefpunkt ausgebildet hat. Dies könnte in diesem Jahr mit dem saisonalen Tief Anfang Oktober zusammenfallen. Das würde aber auch bedeuten, dass der Markt noch einmal neue Tiefs ausbildet.